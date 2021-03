Odpůrci opatření demonstrovali v Praze, policie některé zadržela

Praha - Stovky odpůrců vládních protiepidemických opatření dnes demonstrovaly v Praze. Jejich ohlášené akce na Václavském a poté Staroměstském náměstí byly obě záhy rozpuštěny, demonstranti se pak vydali na Petřín a poté zpět na Staroměstské náměstí, kde je policie vyzvala k rozchodu. Následný pokus několika desítek demonstrantů proniknout na Václavské náměstí překazili policejní těžkooděnci, kteří jim zatarasili obousměrně cestu v ulici Na Příkopě a ze zhruba padesátimetrového úseku je postupně propouštěli po prokázání totožnosti. Policie zajistila asi 60 lidí pro přestupek, minimálně jednoho pro podezření z trestného činu, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ocenili profesionální zásah policie. "Je potřeba poděkovat policii, že konala profesionálně," řekl Babiš televizi Nova. Zákrok byl podle něj oprávněný, lidé porušovali pravidla. "Děkuji policii za dnešní profesionální zásah proti těm pár nezodpovědným, ohrožujícím zdraví nás všech," uvedl ministr vnitra na twitteru.

Účastníci protivládního protestu iniciativy My společně vybavení českými vlajkami se na Václavském náměstí sešli před 13:00, do ohraničeného prostoru "před koněm" policisté pustili jen 100 účastníků. Na místě jich bylo výrazně více. V reakci na to záhy po začátku organizátoři protest rozpustili, velká část jeho účastníků se přesunula na Staroměstské náměstí, kde od 14:00 začala další protestní akce namířená proti vládním opatřením a vládě Andreje Babiše (ANO). Pořádala ji iniciativa Chcípl PES.

Na Staroměstské náměstí policisté pouštěli lidi s bydlištěm v Praze, po 14:00 jich tam bylo několik desítek. Přinesli si cedule a transparenty s nápisy jako "Nechte nás makat", "Nechceme distanční život" nebo "Vlastizrádce Babiš". Na náměstí se chtěli dostat další lidé, kteří se shromáždili zejména u zátarasů směrem do Celetné ulice a na Malé náměstí. Demonstranti se skandováním dožadovali, aby byli na náměstí vpuštěni všichni. Organizátoři následně demonstraci rozpustili s tím, že se protestující mají pokojně přesunout na Petřín.

Policisté podle policejního mluvčího zajistili asi 60 lidí kvůli přestupkům. "Minimálně jedna osoba byla zajištěna pro podezření z trestného činu," dodal. Jedním ze zadržených byl poslanec Lubomír Volný (dříve SPD), který spoluorganizoval první z demonstrací. Potvrdil to na svém facebooku, důvod zadržení nekomentoval. CNN Prima News s odvoláním na ministra vnitra uvedla, že si Volný opakovaně odmítl nasadit roušku. Přestupky poslanců řeší sněmovní imunitní výbor.

Ze Staroměstského náměstí se demonstranti vydali na Petřín, pod kopcem na Malé Straně se kolem 15:00 sešlo několik set lidí. Z pokynu organizátorů se následně vydali zpět na Staroměstské náměstí, kde je čekaly desítky policistů a těžkooděnců. Do megafonu tam promluvilo několik řečníků kritizujících vládu Andreje Babiše (ANO), která podle nich v souvislosti s řešením epidemie postupuje neústavně. Požadovali její demisi.

Policie krátce nato vydala pokyn, aby se shromáždění rozešlo z důvodu rozpuštění akce magistrátem. Výzvy zprvu nezabíraly, asi po dvaceti minutách shromáždění náměstí opustilo. Jeho část se vydala Dlouhou ulicí přes náměstí Republiky na Václavské náměstí.

Tam na ně čekal policejní zátaras a desítky těžkooděnců, kteří v ulici Na Příkopě následně znemožnili protestujícím, kterých zbylo několik desítek, návrat stejnou cestou. Následně začali policisté každého z účastníků legitimovat, chtěli po nich osobní doklady a dokument vysvětlující, co na místě dělají, například čestné prohlášení. Z asi padesátimetrového uzavřeného úseku policie nepustila nikoho, koho by nelegitimovala. Policisté na twitteru oznámili, že z důvodu neuposlechnutí výzvy úřední osoby a nerespektování vládních nařízení omezili na osobní svobodě desítky osob.

Policie v týdnu avizovala, že bude na ohlášených demonstracích kontrolovat dodržování pravidel, která platí kvůli šíření koronaviru. Zaměřit se chtěla mimo jiné na to, zda je účastníků protestů povolený počet, jsou jen z okresu, kde se akce koná, a mají předepsanou ochranu nosu a úst. Policisté nepustili za hranice okresů několik autobusů, které na demonstraci proti vládním opatřením mířily do Prahy.