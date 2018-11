Praha - Lidským světelným řetězem několik desítek lidí dnes večer na Národní třídě připomnělo události 17. listopadu a uctilo oběti komunismu. Akci, kdy lidé kladli do řady hořící svíčky, zorganizovala platforma Bezkomunistů.cz. Organizátoři dnes zároveň představili projekt S dětmi po stopách totalitní minulosti, který má nejmladší generaci poučit o událostech z doby totality. ČTK to řekl za pořadatele Petr Marek.

Světelný řetěz začal u památníku na Národní třídě a vedl několik desítek metrů směrem k Národnímu divadlu. Akci organizátoři pojmenovali Světla svobody a památky obětí komunismu. Podle Marka bylo účelem piety vrátit se k původnímu obsahu svátku 17. listopadu. Zažehnuté svíčky symbolizovaly oběti komunistického režimu.

Platforma zároveň na Národní třídě umístila symbolickou rudou klec a výstavu obrázku, které namalovaly děti právě v rámci projektu S dětmi po stopách totalitní minulosti. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí žáků 7. až 9. tříd základních škol o době vlády komunistů. Pořádá procházky s dětmi po místech, která jsou spojena s totalitní minulostí. Žáci pak na základě získaných informací malují obrázky nebo píšou eseje.

Podle Marka se do projektu zatím zapojily především pražské školy, organizátoři by ho chtěli postupně rozšířit do všech krajů. Marek poznamenal, že z různých anket vyplývá, že děti často mnoho informací o době komunismu nemají.