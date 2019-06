Odpůrci Babiše zaplnili Václavské náměstí, příště jdou na Letnou

Praha - Desetitisíce demonstrantů požadujících demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) dnes vpodvečer zaplnily Václavské náměstí v Praze. Organizátoři odhadli účast na 120.000 lidí. Řečníci jednoho z největších občanských protestů v polistopadové historii žádali nezávislost justice a veřejnoprávních médií. Vyslovili se pro vrácení dotací, které podle nich neoprávněně získal holding Agrofert dříve patřící Babišovi. Příští úterý se koná další celorepublikový protest mimo Prahu, v hlavním městě bude demonstrace v neděli 23. června na Letenské pláni. Babiš opakovaně tvrdí, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor, odstoupit však nehodlá.

Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna, v Praze byla dnes popáté. Na pódiu se v horkém počasí během víc než dvou hodin vystřídali iniciátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii, herci Ivan Trojan, Barbora Hrzánová či Tomáš Hanák, režisérka Helena Třeštíková, publicista Martin Jaroš a mnozí další. Vystoupili také koordinátoři protestů v dalších městech. Projevy, v nichž zaznívala hlavně kritika premiéra a jeho chování, se střídaly s hudebními vystoupeními. Podle transparentů přijeli do centra Prahy lidé z různých koutů republiky.

"Nebudeme dělat, že je normální, aby premiérem naší země zůstával člověk v takovém střetu zájmů, jehož osobní problémy poškozují celou zemi. Požadujeme demisi Andreje Babiše," prohlásil předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář před zaplněným Václavským náměstím.

Agrofert by podle něj měl vrátit všechny neprávem vyplacené dotace a tato firma by už neměla dostávat další subvence, daňové úlevy či státní zakázky. Premiér by se podle Mináře měl rovněž "zbavit médií", která jsou nyní stejně jako Agrofert kvůli zákonu o střetu zájmů ve svěřenském fondu. Babiš vzkázal, že jeho vláda vzešla z demokratických voleb a není důvod, proč by měla padnout.

Ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka na demonstraci apeloval na poslance ČSSD a ANO, kteří drží Babišovu vládu u moci, aby se pokusili napravit chyby. Kdo Babišovi pomáhá v čerpání peněz pro Agrofert, stává se podle něj spolupachatelem. Uvedl rovněž, že stát selhává, úředníci se bojí a trpí alibismem.

Ondráčka tím narážel na výsledky auditu Evropské komise, jehož návrh minulý týden dorazil do České republiky. Premiér má podle předběžných závěrů EK dál vliv na Agrofert a současně jako předseda vlády na použití unijních peněz. Česku hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy EK vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Premiér ale střet zájmů odmítá a žádné peníze se podle něj vracet nebudou.

"Musíme vzkázat premiérovi, že veřejné rozpočty nejsou bankomatem pro jeho podnikání," řekl demonstrujícím Ondráčka. Demonstranti jeho projev prokládali skandováním hesel "Je to zloděj!" nebo "Estébák!". Ondráčka uvedl, že z Bruselu brzy dorazí další špatné zprávy, které se budou týkat zemědělských dotací.

Podporu demonstrujícím podle organizátorů vyjádřila některá pražská divadla, část z nich posunula začátek představení, aby se herci i diváci mohli demonstrace účastnit. Lidé v úvodu akce drželi minutu ticha za zesnulého spisovatele a bývalého politického vězně Jiřího Stránského a také za oběti masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Na pořádání dnešní demonstrace se podle organizátorů podílelo přes sto dobrovolníků a akce byla placená z peněz tisíců dárců. Protest se podle pražské policie obešel bez incidentů.

Demonstraci zaznamenaly i velké světové agentury, které ji označily za jednu z největších od sametové revoluce v roce 1989. Podle agentury Reuters byla demonstrace v Praze další z řady protestů v postkomunistických zemích střední Evropy, kde se lidé obávají o osud demokracie.

Na dosud největší demonstraci po roce 1989, na které v dubnu 2012 lidé protestovali proti reformám tehdejší vlády Petra Nečase (ODS), bylo podle odhadů až 150.000 lidí. Dnešní účast je podle organizátorů dvojnásobná proti té, která se na Václavském náměstí konala před dvěma týdny.

Organizátoři kvůli rostoucímu zájmu veřejnosti hledali pro další protestní shromáždění větší plochu. Na neděli 23. června proto svolali demonstraci za nezávislost justice a lepší vládu na Letnou. Podle Mináře se má protestu zúčastnit 200.000 až 350.000 lidí.