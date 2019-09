Odprůci brexitu bez dohody překonali v parlamentu první překážku

Londýn - Odpůrci odchodu Británie z Evropské unie bez dohody v britském parlamentu dnes překonali první překážku na cestě k odkladu brexitu. Předseda dolní komory John Bercow umožnil mimořádnou debatu o tom, zda poslanci budou moci ve středu proti zavedené praxi na program jednání sami zařadit návrh zákona proti brexitu bez dohody. Dolní sněmovna se sešla na první schůzi po letní přestávce a vláda premiéra Borise Johnsona hned přišla o těsnou většinu ve sboru, když Konzervativní stranu opustil jeden z jejích zákonodárců. Podle listu Financial Times vláda chtěla dnes zveřejnit plány příprav na brexit bez dohody, nakonec si to ale rozmyslela, neboť jejich obsah považovala za příliš znepokojivý.

Mimořádná debata, se kterou na žádost konzervativního poslance Olivera Letwina souhlasil předseda parlamentu, by měla skončit kolem 23:00 SELČ. Poté budou poslanci hlasovat o tom, zda oproti zvyklostem převezmou kontrolu nad parlamentní agendou a na pořad středeční schůze zařadí projednání návrhu zákona, který by zabránil brexitu bez dohody.

Návrh zákona obsahuje ustanovení o odkladu brexitu do ledna 2020, pokud vláda nedojedná s Bruselem novou dohodu nebo pokud parlament neschválí neřízený brexit. Zákon by ještě musel projít horní komorou parlamentu, Sněmovnou lordů.

Premiér Boris Johnson by mohl po vládní porážce usilovat o vypsání předčasných voleb, jejichž termín by mohl podle médií stanovit na datum před brexitem. Vypsání voleb ale musí schválit dvě třetiny poslanců, což zdaleka není jisté. Zatímco labouristé dlouhodobě usilují o volby, v posledních dnech zaznívají hlasy, že jejich vypsání nepodpoří, pokud by je vláda chtěla zneužít k prosazení brexitu bez dohody.

Johnsonova vláda podle listu The Daily Telegraph nadále počítá s tím, že příští týden nastane vynucená přestávka v zasedání parlamentu, kterou minulý týden schválila královna na základě premiérovy žádosti. Poslanci by se podle tohoto plánu vrátili do práce až 14. října.

Zkřížit vládě plány ale může ještě soud ve skotském Edinburghu. Ten se dnes zabýval žádostí britských zákonodárců, kteří chtějí, aby nucenou přestávku v zasedání parlamentu zrušil. Soud si dnes vyslechl argumenty obou stran a rozhodnutí by měl oznámit ve středu dopoledne.

První dnešní porážkou Johnsonovy vlády bylo to, že přišla o většinu v parlamentu. Poslanec Philip Lee totiž na protest proti "agresivnímu" prosazování "zničujícího brexitu" opustil řady konzervativců a přidal se k opozičním Liberálním demokratům. Vláda nyní v parlamentu disponuje 319 hlasy, opozice 320.

Johnson se poslance snažil přesvědčit, aby možnost odchodu Británie z EU bez dohody neblokovali. Podle něj totiž v posledních týdnech šance na uzavření brexitové dohody s EU vzrostla. Na dotaz jednoho z poslanců nicméně premiér odpověděl, že pokud zákon proti neřízenému brexitu projde, bude se jím řídit. V minulosti se spekulovalo, že by zákon mohl ignorovat. Z Johnsonova okolí dnes opět zazněla hrozba, že vzpurní konzervativní poslanci, kteří zákon podpoří, budou vyloučeni z klubu, tedy fakticky ze strany, čímž skončí jejich politická kariéra.

Bývalý konzervativní ministr financí Philip Hammond ale označil Johnsonova slova o tom, že jednání s Bruselem jsou nadějná, za "nesmysly". Rozhovory podle něj nepostupují, protože vláda nepředložila žádné návrhy.

Podle listu Financial Times britská vláda na dnešek plánovala zveřejnění interních materiálů týkajících se příprav na možný brexit bez dohody, v pondělí si ale tento krok rozmyslela. Zodpovědné osoby vyhodnotily, že obsah by mohl být pro veřejnost příliš znepokojivý.

Proti Johnsonově brexitové politice dnes před parlamentem demonstrovaly stovky příznivců setrvání Británie v Evropské unii.