Odpověděli jsme na kritiku nejlepším možným způsobem, řekl Zidane

Milán - Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane byl po středečním vítězství 2:0 na hřišti Interu Milán rád, že se jeho tým přiblížil postupu do osmifinále Ligy mistrů. Dvě kola před koncem skupinové fáze je "Bílý balet" na druhém místě tabulky s tříbodovým náskokem na Šachtar Doněck, s nímž se utká příští úterý v Kyjevě.

Francouzský kouč zároveň ocenil, že jeho svěřenci odpověděli první výhrou Realu na hřišti Interu v historii na kritiku španělských médií po nepříliš vydařeném vstupu do sezony. A to přesto, že Zidanemu kvůli zraněním chyběli kapitán Sergio Ramos a klíčový útočník Karim Benzema.

"Byl to důležitý zápas, dobře jsme se na něj připravili. Věděli jsme, že to bude těžké, ale hráli jsme se správným přístupem. Jsem rád hlavně za hráče, protože jsou často kritizováni, když naše výkony nejsou zrovna skvělé. Ve fotbale ale nemůžete vždy vyhrát, důležité je dát do zápasu pokaždé maximum a my jsme odpověděli na kritiku nejlepším možným způsobem," řekl Zidane televizní stanici Sky Sport Italia.

"Chceme vždy hrát krásný fotbal a vyhrát, ale ne vždy to jde. V sobotu proti Villarrealu (1:1) jsme hráli velmi dobře 75 minut, jenže poté jsme dostali gól. Někteří lidé se ale chovali, jako by to byla katastrofa. Takhle fotbal nefunguje. Proto je mi líto Interu, který v prvním zápase v Madridu hrál velmi dobře, ale prohrál. Takový je prostě fotbal," uvedl Zidane.

Jeho protějšek Antonio Conte uznal, že po pětibodové ztrátě na Real už jeho tým nejspíš přišel o reálnou šanci na postup do osmifinále Ligy mistrů. Přesto věří, že Inter je příští úterý schopen vyhrát na hřišti lídra skupiny Mönchengladbachu a děním ve skupině B ještě zamíchat.

"Hrát proti velkým klubům, jako je Real Madrid, je vždy těžké. Stala se z něj obtížná hora, na kterou jsme nedokázali vylézt. Myslím, že jsme viděli všichni rozdíl mezi oběma týmy. Nemělo by nás to ale srazit. Musíme být hladoví a pracovití, pak můžeme příští týden vyhrát a myslet minimálně na postup do Evropské ligy," řekl Conte.

Někdejší Zidaneho spoluhráč z Juventusu podotkl, že hře Interu ublížilo vyloučení Artura Vidala ve 33. minutě. "Po rychlém gólu z penalty pro nás bylo těžké se vrátit do zápasu. Po červené kartě to pak bylo nemožné. V Madridu jsme si vedli mnohem lépe a byli jsme agresivnější, ale situace z prvního poločasu nám vzaly vítr z plachet," doplnil kouč.

Po zápase se vyjádřil i ke smrti fotbalové legendy Diega Maradony. "Všichni roníme slzy nad ztrátou muže, který psal historii fotbalu a bude v tomto sportu vždy nesmazatelnou postavou. Psal fotbalovou poezii. Měl jsem navíc to potěšení hrát proti němu. Stále se mi zdá, že nemůže být pryč, zvláště když byl ještě mladý. Je to velmi smutné," uvedl Conte.

"Nejde jen o něj, protože Maradonu zbožňovali všichni na světě, ale i o jeho rodinu. Bylo mi čtrnáct let v roce 1986, kdy jsem ho viděl poprvé na hřišti. To, co předváděl, bylo jedinečné," dodal Zidane.