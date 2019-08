Odpor proti nucené přestávce parlamentu sílí v opozici i u lidí

Londýn - Petice proti rozhodnutí premiéra Borise Johnsona přerušit několik týdnů před termínem britského odchodu z Evropské unie zasedání parlamentu má už přes milion podpisů. U opozice vyvolal premiérův krok rozhořčení, chce se proto navzdory omezenému času nucené přestávce pokusit zabránit. Jeden z hlavních zastánců tvrdého brexitu z řad konzervativců Jacob Rees-Mogg ale označil povyk kolem Johnsonova kroku za "předstíraný". Nesouhlas s postupem vyjádřila ale také řada politiků vládní strany. Podle očekávání dnes rezignovala šéfka skotských konzervativců Ruth Davidsonová.

Petice proti vynucené přestávce parlamentu, která by měla trvat do 14. října, na oficiálním webu Dolní sněmovny vznikla krátce po středečním oznámení o chystaném kroku vlády. Do dnešních 11:30 SELČ se pod ni podepsalo více než 1,3 milionu Britů. Již 100.000 podpisů přitom stačí k tomu, aby se peticí musel parlament zabývat.

Opoziční strany ve středu vynucenou pauzu parlamentu v době, kdy se blíží termín brexitu stanovený na 31. října, ostře kritizovaly. Zástupce labouristů Barry Gardiner dnes řekl, že se jeho strana pokusí navzdory časovému tlaku přijmout legislativu, která by zabránila brexitu bez dohody. Už v pondělí chtějí labouristé požádat o mimořádnou debatu v parlamentu. V úterý skončí letní parlamentní přestávka. Mezi 9. a 12. zářím chce Johnson aktuální zasedání sboru ukončit. Všechny zákony, které se nestihnou do té doby projednat, tak spadnou pod stůl.

Pokud by se poslancům nepodařilo přijmout zákon, který by brexit bez dohody vyloučil, zbývá ještě možnost vyjádřit Johnsonově vládě nedůvěru. List The Sun ale upozornil, že by v případě chystaného hlasování o nedůvěře Johnson zřejmě vyvolal předčasné volby, jejichž termín by ovšem stanovil na listopad. Brexitu na konci října by to tak nezabránilo.

Jeden z hlavních zastánců nekompromisního odchodu Spojeného království z EU, konzervativec Jacob Rees-Mogg, který za vládu dojednává agendu v dolní komoře parlamentu, označil rozhořčení opozice nad středečním Johnsonovým krokem za "předstírané". "Nyní je to na Evropské unii, aby se rozhodla, zda si přeje mít rozumnou dohodu, nebo zda bude trvat na tom, aby byla Británie vazalem, a v tom případě odejdeme bez dohody," řekl Rees-Mogg.

Například irský ministr zahraničí Simon Coveney ale ve středu varoval, že na vyjednání nové dohody není dost času, "i kdybychom chtěli".

Šéfka skotských konzervativců Davidsonová rezignovala na funkci

Den po oznámení o nucené několikatýdenní přestávce britského parlamentu dnes na svou funkci rezignovala šéfka skotských konzervativců Ruth Davidsonová. V prohlášení uvedla, že už nedokáže sladit výkon funkce s rodinným životem, informovala agentura Reuters. Skotská politička, která v referendu v roce 2016 hlasovala proti brexitu, dnes zároveň vyjádřila podporu premiérovi Borisovi Johnsonovi ve snaze vyjednat s EU dohodu.

"Pokoušela jsem se za ta léta být dobrou vůdkyní, ale ukázalo se, že jsem zanedbala roli dcery, sestry, partnerky a přítelkyně," uvedla Davidsonová. Zároveň zdůraznila, že nikdy neskrývala, co si myslí o brexitu. Snažila se prý ale alespoň snížit následky, které odchod Británie z EU bude mít na skotské podniky.

V referendu v roce 2016 hlasovala skotská politička proti odchodu Británie z EU a poté, co většina voličů podpořila brexit, prosazovala odchod s dohodou. Také dnes vyzvala politiky v Londýně včetně premiéra Borise Johnsona, aby usilovali o dohodu s Bruselem.

Agentura Reuters připomněla, že 40letá Davidsonová vedla skotské konzervativce devět let a byla hlavní oponentkou skotské premiérky Nicoly Sturgeonové i jejího předchůdce Alexe Salmonda, kteří usilovali a nadále usilují o nezávislost Skotska.

Davidsonové se loni v říjnu narodil syn, kterého vychovává s partnerkou Jen Wilsonovou. Ačkoli Davidsonová zdůvodnila rezignaci na svou funkci právě rodinnými důvody, její načasování den po oznámení o nuceném přerušení parlamentního zasedání, ale podle agentury AP vyvolává otázky.

Na svou funkci dnes rezignoval také člen Konzervativní strany, který ve Sněmovně lordů dohlíží na stranickou disciplínu při hlasování. George Young na rozdíl od Davidsonové označil za důvod rezignace právě Johnsonovo rozhodnutí přerušit nedlouho před brexitem aktuální zasedání parlamentu. Podle něj to "podkopává zásadní roli parlamentu v kritickém okamžiku naší historie a posiluje názor, že vláda nemá kvůli své brexitové politice v parlamentu důvěru".