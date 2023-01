Odpolední teploty se dál udrží kolem 10 stupňů, mírně se ochladí v neděli

Praha - V Česku se odpolední teploty udrží do soboty poblíž deseti stupňů Celsia, v neděli se ochladí, ale jen mírně. Na většině území bude v nejbližších dnech zataženo až oblačno s přeháňkami a deštěm, na horách na severu bude dnes sněžit, slunečněji by mohlo být v sobotu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a sociálních sítích. Do dnešních 15:00 platí výstraha meteorologů před silným větrem.

"Vítr foukal nejdříve od jihozápadu, za studenou frontou během noci začalo foukat od západu. Nejvyšší nárazy zaznamenaly stanice na horách, zejména na hřebenech," uvedli dnes ráno meteorologové na facebooku. Na Sněžce naměřili 151 kilometrů za hodinu, na Fichtelbergu v Krušných horách 119 km/h a na Velkém Javoru na Šumavě a Milešovce v Českém středohoří 101 km/h.

Dnes meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost, místy přeháňky. Na horách budou srážky trvalejší, postupně na severu a severovýchodě nad 800 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi osmi až 12 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem tří stupňů. Vítr místy s nárazy až 70 km/h a na horách kolem 90 km/h zeslábne odpoledne a k večeru.

Oblačno až zataženo s občasným deštěm bude i v pátek, na horách budou srážky četnější a zpočátku nad 1000 metrů, na severovýchodě nad 600 metrů i smíšené nebo sněhové. V noci teploty klesnou na pět až jeden stupeň Celsia, na severovýchodě ojediněle až minus dva stupně.

V sobotu bude během dne přechodně polojasno, ojediněle zaprší. V neděli se objeví mlhy, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia. Podobný ráz počasí vydrží i na začátku příštího týdne.