Odpolední přehled 27. června - 16 hodin

Brno - Bouře na Břeclavsku a Hodonínsku si vyžádaly šestou oběť. Zemřela ve Fakultní nemocnici Brno. Úmrtí potvrdila mluvčí nemocnice Veronika Plachá, která nechtěla říct žádné bližší informace. Podle zjištění ČTK zemřelo malé dítě. Bouřky zasáhly kraj ve čtvrtek večer. Poničily na 1200 domů, zranění utrpěly desítky lidí.

Brno - Škody po bouřkách na jižní Moravě jen na veřejném majetku přesáhnou 12 miliard korun, na soukromém majetku budou mnohonásobně vyšší. ČTK to dnes řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Bouřky s tornádem ve čtvrtek večer zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko a poničily na 1200 domů, nejméně sedm desítek z nich bude nutné strhnout.

Podivín (Břeclavsko) - Počet domů určených po čtvrteční bouři a tornádu k demolici se v sobotu zvýšil na 69. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zdůraznil, že lidé by se v žádném případě do demolic vlastních domů neměli pouštět sami , aby se nevystavovali nebezpeční úrazu. Statici všechny domy určené k demolici znovu procházejí a zjišťují, zda je dům pouze neobyvatelný, nebo zda představuje nebezpečí pro zdraví a životy lidí.

Brno - Jihomoravský kraj žádá dobrovolníky, aby nyní už nejezdili pomáhat do obcí zasažených bouřkami. Je jich tam momentálně dostatek, pro tuto chvíli je není kde využít, řekla ČTK mluvčí kraje Alena Knotková. Ředitel jihomoravských hasičů vyzval také dobrovolné jednotky hasičů, aby rozhodně nepřijížděly neplánovaně. Množství dobrovolníků komplikuje dopravu v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku, které ve čtvrtek zasáhly bouřky, zničily tam na 1200 domů. Lidé pracují na jejich obnově.

Brno - Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) žádá občany, aby nevozili jídlo do obcí postižených bouřemi. Všeho je dostatek a část se musí vyhazovat, řekl dnes Grolich ČTK. Už v sobotu hlásila sběrná střediska dostatek oblečení, které lidé dál nemají vozit. Bouřky zasáhly ve čtvrtek večer Břeclavsko a Hodonínsko a poničily 1200 domů. Lidé pracují na jejich obnově.

Hodonín - Železniční provoz mezi Břeclaví a Hodonínem by chtěli železničáři v omezené míře obnovit v úterý - v první traťové koleji pro dieselové lokomotivy. Čtvrteční bouře v oblasti poničila také železniční trať. Rozsah poškození nebyl zpočátku pod nánosy trosek zřejmý, měření v úseku odhalila poruchy geometrické polohy koleje. V pondělí bude ještě nutné kolej s pomocí podbíječky usadit do trvalé polohy, informoval dnes ČTK mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Místo vlaků jezdí v úseku autobusy.