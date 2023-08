Odměny zastupitelů se asi budou valorizovat podle zákona, ne nařízením vlády

Praha - Odměny obecních a krajských zastupitelů se asi budou od příštího roku valorizovat podle zákona, ne nařízením vlády. Změnu má přinést novela o obcích a krajích, kterou dnes Sněmovna v prvním kole podpořila. Předlohu, která řeší také pravomoci při mimořádných událostech nebo zvyšuje na pětinásobek limity pro rozhodování rad obcí a krajů o dotacích, před dalším schvalováním projedná sněmovní výbor pro veřejnou správu. Dostal na to 25 dnů.

Odměna uvolněného člena zastupitelstva má být novelou určena jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu podle zastávané funkce a velikosti obce či kraje. Základnou má být průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku, kterou má ČSÚ zveřejnit v říjnu. Stejný mechanismus výpočtu by platil i pro neuvolněné zastupitele. Ze zákona by ale vyplývala pouze horní hranice jejich odměn, konkrétní výši by jako nyní stanovovala zastupitelstva.

Dosud o odměnách rozhodovala vláda, což na podnět senátorů zrušil Ústavní soud. Podle rozhodnutí kabinetu z konce listopadu vzrostly odměny regionálních politiků po dvouletém zmrazení letos o deset procent. Předtím se odměny naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta. Poté s ohledem na rozpočtové důsledky pandemie covidu-19 nerostly.

Novela také zakotví institut společenství obcí jako zvláštní formu jejich dobrovolného svazku. Cílem má být zejména koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje jejich společného území a také sdílení personálních a administrativních kapacit potřebných k zajištění kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy prostřednictvím takzvaného "létajícího úředníka". Novela umožní převést výkon činností v přenesené působnosti na pověřené obce nebo obce s rozšířenou působností.

Předloha upravuje možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad a rozšiřuje pravomoci starostů při mimořádných událostech typu živelních pohrom. Starostové dostanou právo operativně rozhodovat ve věcech, které jinak příslušejí obecní radě. Budou mít také možnost v krizových situacích svolat zastupitelstva obce do dvou dnů místo obvyklých sedmi dnů. Podobně krajské zastupitelstvo by mohlo být svoláno ve dvoudenní lhůtě místo deseti dnů.

Novela rovněž zvyšuje na pětinásobek limitní částky, o nichž bude moci rozhodovat obecní či krajská rada nebo zastupitelstvo v případě poskytnutí daru či dotace nebo prominutí dluhu. Například krajská rada by nově mohla rozhodovat o dotacích a darech v ceně do jednoho milionu korun, o hodnotnějších darech a dotacích by nadále rozhodovalo zastupitelstvo. Nad mírou zvýšení se pozastavila bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), dala jej do souvislosti s krajskými volbami v příštím roce. Poukázala na to, že rada rozhoduje neveřejně, a změna proto podle ní "není transparentní". Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl že původní limity byly nastaveny v roce 2000 a cenová hladina se od té doby zvýšila zhruba čtyřnásobně. Dodal, že zastupitelstva budou moci limity snížit.