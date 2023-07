Odměny zastupitelů čeká pravidelná valorizace, schválila vláda

Praha - Odměny členů obecních, městských a krajských zastupitelstev možná čeká od příštího roku pravidelná valorizace. Její zavedení předpokládá novela, kterou schválila vláda. Odměny místních a regionálních politiků v současnosti stanovuje nařízením kabinet. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) po jednání vlády řekl, že nynější systém byl nedůstojný pro všechny.

Odměna uvolněného člena zastupitelstva se má podle novely určovat jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze zákona. Ten závisí na zastávané funkci a velikosti obce, kraje či městské části. Za základnu by se pokládala pro kalendářní rok průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku.

Stejný mechanismus výpočtu by platil i pro neuvolněné zastupitele. Ze zákona by ale vyplývala pouze horní hranice jejich odměn, konkrétní výši by jako nyní stanovovala zastupitelstva. "Nová výše odměn v jednotlivých kalendářních letech vyplyne přímo ze zákona, vláda ji už nebude schvalovat ani ovlivňovat," uvádí zdůvodnění.

Dosud o odměnách pravidelně rozhoduje vláda. Podle rozhodnutí kabinetu z konce listopadu vzrostly odměny regionálních politiků po dvouletém zmražení letos o deset procent. Předtím se odměny naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta. Poté s ohledem na rozpočtové důsledky pandemie covidu-19 nerostly.

Rakušan dnes řekl, že novela nikoho nezatěžuje novými povinnostmi a naopak zjednoduší práci samospráv. "Odměňování nebude závislé na vůli vlády, ale na objektivně daném údaji. Budou se vypočítávat pro každý daný rok a bude záležet na zastupitelstvu, zda ze svého rozpočtu uvolní vyšší odměny v rámci systému, jak je nastaven," uvedl ministr vnitra.

Předloha také zakotví institut společenství obcí jako zvláštní formu jejich dobrovolného svazku. "Má představovat novou institucionální formu meziobecní spolupráce, jejíž hlavním cílem je sdílení personálních a administrativních kapacit potřebných k zajištění kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy prostřednictvím takzvaného létajícího úředníka," stojí v materiálu.

Novela upravuje také možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad, nebo rozšiřuje pravomoci starostů při nepředvídatelných událostech, tedy zejména při živelních pohromách. Při mimořádných stavech by postačovaly na svolání zastupitelstva dva dny. Na takto nestandardně svolaném zasedání by mohly být ale řešeny pouze věci, které s mimořádným stavem přímo souvisí.