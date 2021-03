Odměny dostanou zdravotníci v nemocnicích i pracovníci sociálních služeb

Praha - Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie, jít by na ně podle Schillerové mělo 12 miliard. Pracovníci v sociálních službách dostanou podle Maláčové za práci v epidemii odměny 15.000 až 50.000 Kč podle profese a činnosti. Vláda také prodloužila o dva měsíce zrušení daně z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba bude až do 3. června.

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny, půjde na ně 12 mld.

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie. V rozpočtu je na ně vyčleněno 12 miliard korun, řekla ve videu na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda to dnes schválila. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by zdravotníci měli dostat odměny v květnové výplatě.

Podle Blatného by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní měsíce navíc 75.000 korun hrubého. To dnes uvedla také Česká televize, podle které zároveň nezdravotničtí pracovníci dostanou 30.000 korun. Odměny podle pátečního vyjádření ministra dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měli jít díky změně kompenzační vyhlášky.

Pracovníci sociálních služeb dostanou odměnu 15.000 až 50.000 Kč

Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie koronaviru odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun. Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Téměř 1,4 miliardy korun, které zbyly, chce využít teď. K nim chce přidat pět miliard z nové rozpočtové položky "prostředky na podporu veřejného sektoru".

Vláda prodloužila nulovou sazbu DPH na respirátory o dva měsíce

Vláda dnes prodloužila zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba bude platit další dva měsíce až do 3. června. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně měla platit dva měsíce. Chtěla tím podpořit snížení cen respirátorů při jejich povinném zavádění.

Na řádném programu kabinetu jsou mimo jiné strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030, dopravní politika a koncepce rozvoje policie do roku 2027 nebo vyhodnocení naplňování státní energetické koncepce ČR.

Ministři projednají také nařízení vlády, které snižuje limity pro hliník v materiálech pro hračky a zavádí speciální limity pro formaldehyd u hraček určených pro děti do tří let nebo určených k vkládání do úst. Na programu je i řada stanovisek ministerstev ke kontrolním závěrům NKÚ a informací resortů ohledně toho, jak plní opatření, která kvůli závěrům NKÚ přijaly.