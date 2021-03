Odměny dostanou pracovníci v nemocnicích i v sociálních službách

Praha - Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie, jít by na ně podle Schillerové mělo 12 miliard. Pracovníci v sociálních službách dostanou podle Maláčové za práci v epidemii odměny 15.000 až 50.000 Kč podle profese a činnosti. Vláda schválila dva nové kompenzační programy. První se bude týkat příspěvku 500 Kč na zaměstnance, druhý náhrady 60 pct z nákladů. Prodloužila také o dva měsíce zrušení daně z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba bude až do 3. června.

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny, půjde na ně 12 mld.

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie. V rozpočtu je na ně přes vyčleněno 12 miliard korun, řekla ve videu na twitteru a následně na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda návrh dnes jednomyslně schválila. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je cílem, aby zdravotníci odměny obdrželi v dubnové výplatě, v případě administrativního zdržení nejpozději v květnové.

Zdravotníci v lůžkových zařízeních by měli obdržet odměnu 75.000 korun hrubého, nezdravotničtí pracovníci pak 30.000 korun. Odměny zdravotníci neobdrží podle výše úvazku, částka se bude odvíjet podle skutečně odpracovaných hodin v období od 1. října do 28. února. Dotační program bude vyhlášen v úterý, hlásit se do něj bude možné do 9. dubna.

Kromě toho ministerstvo zdravotnictví jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro ambulantní lékaře, specialisty či praktické lékaře. Jednání by mělo být dokončeno v březnu, řekl Blatný. Náklady by podle něj měly dosáhnout 11 miliard korun.

Za loňský březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi taktéž navíc 75.000 korun hrubého, ostatním pracovníkům náležela odměna 30.000 korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci Blatný uváděl, že by mohly být vyplacené letos v prvním čtvrtletí. Podle Schillerové zpoždění způsobila nutnost zahrnout odměny do novely zákona o státním rozpočtu, jež zvýšila schodek z 320 na 500 miliard korun. Sněmovna ji schválila v únoru.

Vláda dnes také schválila odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti pro pracovníky v sociálních službách. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun. Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí.

Pracovníci sociálních služeb dostanou odměnu 15.000 až 50.000 Kč

Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie koronaviru odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun. Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí. Podle tiskového oddělení ministerstva práce by poskytovatelé sociálních služeb měli dostat i dotace na pokrytí zvýšených výdajů kvůli nákaze.

Na odměny i zvýšené výdaje je podle tiskového oddělení celkem 6,4 miliardy korun. Pět miliard by mělo být ze státního rozpočtu. Zbývajících 1,4 miliardy korun zůstalo z loňských dotací, které se nevyčerpaly.

Odměny mají ocenit práci od října do konce února. Pracovníci domovů seniorů, postižených či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, dostanou 50.000 korun. Peníze by mohlo obdržet 59.300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30.000 korun. Podle ministerstva je to asi 24.800 lidí.

V dalších sociálních službách by asi 17.400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25.000 korun. Pro zbývajících asi 4900 pracovníků by bylo 15.000 korun.

Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Ti by mohli získat 25.000 korun.

Tiskové oddělení uvedlo, že výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu. Vyplacení peněz se pak dá očekávat v dubnu.

Další finance by chtělo ministerstvo uvolnit na pokrytí zvýšených výdajů na ochranné pomůcky, karanténní a jiná opatření či přesčasy. Peníze by měly sloužit i na dorovnání výpadků peněz kvůli nařízeným omezením. Proplácet by se mělo také testování návštěv v domovech či klientů, kteří odjeli za rodinou. Za test ministerstvo uhradí 182 korun a za jeho provedení 206 korun.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Zbylé peníze využije teď.

Ministerstvo v návrhu dotací uvedlo, že odměnou chce ocenit náročnost práce v sociálních službách i fyzické a psychické vypětí pracovníků. Bránit chce také jejich odchodu do jiných oborů. Plán vyplatit odměny i za druhou vlnu zmínila Maláčová loni v polovině listopadu na jednání sněmovního sociálního výboru.

Schillerová: Vláda vyčlenila na Antivirus dalších až 8 mld Kč

Vláda vyčlenila na program Antivirus, z kterého se vyplácejí příspěvky na mzdy firmám, dalších až osm miliard korun. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Program Antivirus má bránit propouštění. Podpora se má zatím vyplácet do konce dubna.

Podle údajů ministerstva práce peníze k dnešku získalo 70.154 firem na výdělek či náhradu mzdy pro 976.200 zaměstnanců. Celkem se od loňského března vyplatilo 32,6 miliardy korun. Zatím nejvyšší měsíční částku stát vyplatil loni za duben, a to 7,28 miliardy korun. Za letošní leden to bylo 3,42 miliardy.

"Vláda rozhodla o alokaci na program Antivirus, a to až v částce osmi miliard, protože Antivirus byl prodloužen do dubna a musí být na něj taky zajištěny peníze. Já je až v této částce uvolním ze státního rozpočtu," uvedla Schillerová.

Stát z Antiviru poskytuje příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Příspěvkem A proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B se dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.

O posílení sumy na Antivirus žádalo ministerstvo práce už v první polovině února. Tehdy do programu chtělo přesunout 6,8 miliardy korun z peněz na podpory v nezaměstnanosti. Obnos měl pokrýt výdaje do konce února. Sněmovní rozpočtový výbor s tím souhlasil.

Na podporu z Antiviru měl původně od března navázat nový dlouhodobý kurzarbeit. Novela, která ho upravuje, ale ještě není schválená. Politici na ní shodu zatím nenašli.

Vláda prodloužila nulovou sazbu DPH na respirátory o dva měsíce

Vláda dnes prodloužila zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba bude platit další dva měsíce až do 3. června. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Chtěla tím podpořit snížení cen respirátorů při jejich povinném zavádění. Podle průzkumu ministerstva se cena respirátorů v řetězcích nyní pohybuje v průměru mezi deseti až 13 korunami.

Respirátory třídy FFP2 případně vyšší nebo srovnatelné úrovně jsou v současnosti povinné v obchodech, veřejných budovách i ve vozech veřejné dopravy.

"Chtěli jsme tímto krokem pomoci lidem, zejména sociálně slabším, důchodcům, rodinám s dětmi a dalším, aby pro ně respirátory byly dostupným zbožím," řekla novinářům Schillerová.

Ke snížení nebo zrušení DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzývali už dříve vládu výrobci respirátorů. Schillerová opakovaně apelovala na výrobce a prodejce, aby zrušení daně promítli do ceny těchto ochranných prostředků. Někteří prodejci následně cenu upravili, za což jim dnes Schillerová děkovala. Zároveň žádala, aby nenastaly v dalších dnech žádné cenové šoky.

Stanovení maximální ceny respirátorů vláda naopak odmítla. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) především kvůli tomu, že je mezi nimi řada rozdílů.

Vláda prodloužila o měsíc lhůtu pro daňová příznání

Vláda dnes o měsíc prodloužila termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmu stát prodlužoval kvůli koronavirové krizi už loni. Úřady tehdy přijímaly přiznání bez sankce až do 18. srpna. Finanční správa celkem za rok 2019 evidovala zhruba 2,7 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 470.000 od firem.

Letos do pondělka 1. března lidé a firmy odevzdali 348.602 daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to 48.525 a fyzických osob 300.077. Další průběžná data bude mít správa v úterý.

Posunutí termínu spočívá ve faktickém odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně do původních termínů. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočíst už od 1. dubna, resp. 3. května.

"Posunutí termínu podání daňových přiznání v papírové podobě je určitě velkou úlevou pro živnostníky, kteří vedou i celou daňovou agendu jen na papíře. Mnozí z nich se kvůli protiepidemickým opatřením, třeba karanténě, nedostanou za svými účetními, aby jim předali svou 'krabici od bot', jak se obvykle s nadsázkou říká. Mnozí nepoužívají ke komunikaci ani e-maily, natož aby dokázali podat přiznání elektronicky," uvedla vedoucí daňového týmu poradenské skupiny Apogeo Jaroslava Hanková.