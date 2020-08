Odložení podprsenky nemusí nutně vést k bolestem zad

Paříž - V době karantény se některé ženy nikdy necítily tak svobodně, jako když odložily svou podprsenku. Jiné nečekaly na březen 2020, aby se zbavily části spodního prádla a radovaly se z pohodlí volného hrudníku. Ale nevystavují se bolestem zad, když ji přestaly nosit, vždyť podprsenka znamená podepření poprsí? A navíc když je poprsí objemné? Budou prsa nevyhnutelně směřovat k zemi? Píše francouzský deník Le Figaro.

Zdálo by se, že velká prsa jsou tak trochu nevýhodou. Připomeňme, že prsa tvoří tuk a žláza a to vše něco váží. "Velmi těžká prsa a prsa zvětšená plastickou operací vedou k tomu, že se ohýbáme. To vyvolává další tlak a napětí," zdůrazňuje Bernadette de Gasquetová, lékařka a profesorka jógy. Tyto ženy skutečně mohou mít problémy, protože namáhají záda.

Podle ergonoma Oliviera Girarda nenošení podprsenky nemusí nutně vést k bolestem. Tyto bolesti jsou totiž způsobeny mnoha faktory souvisejícími se vším, co se zády děláme, s postoji i svalovou hygienou. "Jestliže máme ve zvyku se hrbit, budou nás bolet záda s podprsenkou i bez ní," říká expert.

Bolesti budeme pociťovat v případě, že prsa jsou těžší, než mohou unést zádové svaly. Role podprsenky tkví v tom, že přerozděluje váhu velkého poprsí zepředu směrem k zádům.

Jestliže se rozhodneme odložit vrchní část prádla, Girard doporučuje udržovat ve formě trapézové svaly pomocí některých cviků. Jestliže bolesti přetrvávají, podprsenka jim uleví.

"Gravitace působí i na prsa, a čím jsou těžší, tím více táhnou dolů," zdůrazňuje de Gasquetová. Podprsenka pomáhá udržet tuto váhu. Ale nejde jen o objem prsou, do hry vstupují četné parametry, například kvalita kůže, která poprsí drží, či věk.

"Důležitá je hydratace kůže," upřesňuje Yaël Berdahová, expertka na plastickou chirurgii. Mladá pokožka je více pružná, zatímco starší pleť povoluje a může být na nenošení podprsenky více choulostivá, dodává. Svou roli tu hraje i genetická výbava, těhotenství či jakákoli jiná okolnost vedoucí ke zvětšení objemu poprsí, ale také to, zda žena kojí či nikoli.

Některé ženy provádějí cviky na posílení prsních svalů, aby se bránily účinkům gravitace či věku. Podle Berdahové to je zbytečné. Důvod je prostý: tyto svaly nemají žádný vliv na udržení poprsí, říká lékařka. "Prsa a prsní svaly jsou dva odlišné celky a nemají stejnou anatomickou strukturu," dodává.