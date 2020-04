Odložené MS atletů bude v Eugene v červenci 2022

Monte Carlo - Atletické mistrovství světa v americkém Eugene, které bylo kvůli olympijským hrám v Tokiu o rok posunuto, se uskuteční od 15. do 24. července 2022. Šampionát v Oregonu bude předcházet Hrám Commonwealthu a mistrovství Evropy, které budou na programu ještě před koncem srpna 2022. Oznámila to Světová atletika.

V Eugene se mělo o světové tituly závodit do 6. do 15. srpna 2021, ale bezprecedentní odložení olympijských her v Tokiu kvůli pandemii koronaviru si vynutilo hledání nového termínu. Mezinárodní federace se přiklonila k přesunu šampionátu do sezony 2022, aby příští rok nebyly dvě globální atletické akce.

Netradičně bude mistrovství světa v červenci, protože na zbytek přespříštího léta už byly naplánovány Hry Commonwealthu v Birminghamu (27. července až 7. srpna) a multisportovní ME v Mnichově včetně toho atletického (11. do 21. srpna). Případnou účast některých závodníků na všech akcích by mělo umožnit naplánování atletického programu do závěru Her Britského společenství.