Odložená premiéra filmu Petera Bebjaka Stínohra se uskuteční letos 7. dubna

Praha - Odložená premiéra thrilleru režiséra Petera Bebjaka Stínohra se uskuteční letos 7. dubna. Dramatický příběh měl původně vstoupit do kin loni 14. října. Premiéře však zabránila protipandemická opatření. Vedle držitele Křišťálového globu za nejlepší mužský herecký výkon z MFF Karlovy Vary 2019 Milana Ondríka se ve snímku objeví Hynek Čermák, Vladimír Javorský, Kristýna Frejová, Leona Skleničková a Jan Jankovský. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Uljana Donátová.

Ve snímku záchranář Jan (Ondrík) z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Jan žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (Čermák) v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou (Skleničková), jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák (Javorský), který má případ smrti Evy na starosti, naráží na řadu podivných okolností. Ukazuje se, že pachatel, feťák Robert Stránský (Jankovský), je informátorem pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály Mudrové (Frejová). Jana obava z toho, že by vrah mohl uniknout trestu, přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty.

"Chtěli jsme udělat film, který bude citlivý, bude mluvit k divákovi tak, aby si z něj odnesl pocit, s nímž se může ztotožnit. Často se dostaneme do situace, i když ne podobně dramatické, jako náš hrdina, že sami sebe obviníme z něčeho, co se stalo. Přestože si v pragmatické rovině uvědomíme, že to je holý nesmysl a situaci jsme nemohli ovlivnit, v té emocionální nás to poznamená. Ovlivní to, jakým způsobem o věcech přemýšlíte, anebo uvažujete, co by se stalo, kdyby se to nestalo. Nezmění to charakter člověka nebo způsob, jakým žije, ale jeho uvažování," uvedl režisér Bebjak.

Scénář filmu napsala podle námětu producenta Jana Bradáče jeho žena Vendula Bradáčová. "Když se člověku stane nepravost, anebo si myslí, že mu byla způsobena, tak si někde v hlavě konstruuje příběh, jak by se pomstil a udělal jakousi vnitřní nápravu. Proto divácky rezonují filmy, kde postava vezme spravedlnost do svých rukou nebo najde způsob, jak potrestat zlo. To je ten pohádkový příběh, který nám je velmi blízký, protože chceme vidět, že zlo bylo potrestáno," podotkl Bebjak.

Režisér Bebjak točí jak na Slovensku, tak v Česku, kde natočil například krimiseriál Případy 1. oddělení nebo minisérii Herec s Janem Cinou v hlavní roli. Jeho třídílná série Spravedlnost byla oceněna i Českým lvem. Film Čára mu vynesl na MFF Karlovy Vary 2017 Křišťálový glóbus za nejlepší režii. Kriminální televizní seriál Devadesátky v režii Bebjaka se stal s průměrnou sledovaností 2,23 milionu diváků nejsledovanější sérií za posledních 18 let.