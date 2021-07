První sportovci zamířili do Tokia, Prskavce a spol. čeká ještě trénink

Praha - Trojice vodních slalomářů Jiří Prskavec, Kateřina Minařík Kudějová a Lukáš Rohan jsou prvními českými sportovci, kteří vyrazili na olympiádu do Tokia. V dějišti nadcházejících her je před startem ještě čeká přípravný kemp.

Z letiště Václava Havla odletěli dnes dopoledne a po úterním příletu do Tokia zamíří do hotelu vzdáleném zhruba dvacet minut od závodiště. Trénovat by měli začít od středy.

"Dvakrát denně," řekl Prskavec, bronzový medailista z her v Riu de Janeiro před pěti lety a jeden z favoritů tokijského závodu. Doufá, že se pořadatelům povede upravit kanál, aby se stabilizovala voda. "Měli by se to snažit zrychlit a to samo o sobě by mohlo krásně trať vystabilizovat. Tím už se ale nezabývám, budu se snažit podat top výkon na trati, která tam bude."

Slalomáři jako první pocítí přísná hygienická opatření. Každý den je čeká testování na koronavirus a budou na hotelu na samotkách. "U trati se můžeme potkávat v rámci týmu ve stanu. A na trati se samozřejmě vidíme všichni," řekl Prskavec. "Moc mi nedává smysl, že budeme celý den sami na pokojích, a pak si společně vlezeme do autobusu. Jsem zvědavá, jestli nás budou hlídat, jestli se budeme sami trápit na pokoji, tak to bude smutný," uvedla Minařík Kudějová.

Původně plánovali tři přípravná soustředění, ale k tomu vzhledem k přetrvávajícím omezením nedošlo. Museli tak upravovat tréninkové plány. "Normálně ladění formy trvá dva měsíce a poslední čtyři týdny jsou v rychlém režimu. Tréninků není tolik, ale je intenzivní. Museli jsme to o týden natáhnout a ten plonkový je plánovaný na přesun a aklimatizaci," řekl Prskavec.

Kudějové se zrušení předešlých kempů nelíbilo. "Lepší by bylo tam jet, potrénovat, odpočinout si a jet na závody. Vesměs před závody odpočívám a to teď nebude," podotkla.

Po příletu budou také v napětí, jak "přežily" přesun jejich lodě. Do Tokia totiž letěly běžnou linkou, zatímco třeba do Ria olympijským speciálem. "V tom by to bylo bezpečnější. Doufejme, že to vezmou, že to je olympijská loď a dají na to bacha i běžné aerolinky," řekla loňská mistryně Evropy z Troji. Kdyby nastal problém, museli by si od výrobce nechat poslat novou loď.

Úřadující mistr světa i Evropy Prskavec je od dubna dvojnásobným otcem. Před cestou do Japonska ani tak neřešil očekávaná omezení, ale spíš odloučení od rodiny. "Nejsem zvyklý být od nich měsíc pryč, to bude nejnáročnější," řekl a jedním dechem dodal: "Teď jsem s nimi strávil dost času doma, tak si dám měsíc dovolený na olympiádě a pak si to zas užijeme."

Prskavec už zná olympijskou atmosféru, ale jak trefně podotkl, že Rio ho nemohlo připravit na současné podmínky. A v Brazílii ani nebyl pod takovým tlakem. "Šum byl až poté, co se mi to povedlo. Teď tlak cítím docela velký, nikdo nepochybuje (že vyhraju)," řekl.

Už se ale umí očekáváním postavit. "Už jsem si to prožil a vím, do čeho jdu. Je potřeba se před závodem izolovat od všeho a být soustředěný jenom na to důležitý. Žádné cíle si dávat úplně nechci, udělal jsem doteď maximum, forma by měla být výborná a chci předvést top výkon. K tomu se potřebuju dostat do své bubliny, být v klidu a hezky pádlovat," řekl Prskavec.

Až se otevře olympijská vesnice, tak se do ní slalomáři přesunou. A doufají, že nepovezou zbytečně nástupovou kolekci. "Věřím, že nás na zahájení pustí. Vidět na stadionu, jak se zapaluje olympijský oheň, je jeden z nejkrásnějších okamžiků olympiády," řekl Prskavec.

Závody vodních slalomářů, které čekají i Terezu Fišerovou, jsou na programu od neděle 25. července. Jako první pojedou o medaile kanoisté.