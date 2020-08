Odlet českých záchranářů do Libanonu se zdržel

Členové speciálního týmu hasičů USAR cvičeného na vyprošťování lidí zavalených v troskách nastupují do letadla 5. srpna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze, odkud odletěli do Bejrútu. V hlavním městě Libanonu budou pomáhat po explozi patrně více než 2700 tun dusičnanu amonného, která zničila nebo poškodila velkou část města.

Praha - Mise českých záchranářů do Libanonu nabrala ještě v Praze asi tříhodinové zpoždění. Původně měli odletět z ruzyňského letiště v 16:00 a v Bejrútu být kolem 19:00 místního času (18:00 SELČ), ale kvůli nutnosti přeskládat vybavení v letadle se podle mluvčí hasičů Nicole Studené odlet odložil. Český tým měl být druhou nebo třetí zahraniční skupinou, která se zapojí do pomoci na místě po ničivém výbuchu v Bejrútu. Novinářům to před odletem záchranářů řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ministr zdůraznil, že při poskytnutí pomoci je nejdůležitější rychlost. Přesný termín návratu českých specialistů zatím nebyl stanoven, v zemi zůstanou, jak dlouho bude třeba. Hamáček také řekl, že pokud bude Libanon potřebovat další pomoc, Česko její poskytnutí zváží.

Podle Hamáčka už do Libanonu dorazili řečtí záchranáři, na cestě jsou Francouzi a nyní vyrážejí i Češi. "(Český) tým si vybuduje základnu a podle pokynů libanonských záchranářů se zapojí do záchranných prací. Co se počítá, jsou hodiny a minuty," řekl ministr. Zdůraznil, že klíčové bude vyhledávání a vyprošťování lidí, kteří zůstali pod troskami a stále jsou naživu.

"Nestanovovali jsme zatím datum návratu. Uvidíme, do kdy budou naši hasiči potřeba," řekl Hamáček. Uvedl rovněž, že šestatřicetičlenný tým, který Česko posílá, patří mezi nejlepší na světě. "Pokud jsme v něčem nejlepší, je naše povinnost pomoci," zdůraznil.

Český tým dopraví do Libanonu letadlo soukromé společnosti Smartwings. Důvodem pro jeho vyslání bylo podle Hamáčka to, že do vládních airbusů by se vybavení záchranářů nevešlo a cesta letouny CASA by trvala výrazně delší dobu. Cena za dopravu činí podle Hamáčka 1,5 milionu korun a je pravděpodobné, že až tři čtvrtiny nákladů Česku zpětně proplatí Evropská unie.

Do Libanonu míří specialisté z týmu USAR cvičení na vyprošťování lidí zavalených v troskách. Kromě záchranářů jsou mezi nimi i kynologové, statik či lékař. Česko vedle vyslání záchranného týmu poskytlo Libanonu také humanitární pomoc deset milionů korun a nabídlo i vyslání lékařského traumatýmu nebo péči o zraněné v českých nemocnicích.

Součástí vyslaného týmu je Jiří Kubeš, který je jeho členem 20 let. ČTK řekl, že naposledy byl na záchranné akci při zemětřesení v Nepálu v roce 2015, kdy však byli hasiči součástí lékařského týmu vyslaného ministerstvem zdravotnictví. Již před dnešním odletem je podle Kubeše jasné, kde Češi budou mít v Bejrútu základnu operace. Po přistání čeká tým prvotní zhodnocení situace a následně co nejrychlejší zapojení do záchranných operací.

"V tento okamžik je plán nasazení dělán na pět dnů, ale samozřejmě může dojít jak ke zkrácení působení týmu, tak k prodloužení. Základní varianta je na pět dnů, protože po této době už je strašně malý předpoklad, že by v troskách budov mohly být ještě nalezeni živí lidé," řekl šéf pražských hasičů Luděk Pudil. Kromě pěti psů bude tým k hledání přeživších používat také technické prostředky, jako jsou echolokátory a kamery.

Podle informací sboru je tým složen z pražských hasičů, pěti kynologů z Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje a lékaře z Brna. Vybavení, které si tým veze, váží 4,5 tuny a zahrnuje vedle lezecké výstroje také motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků a přístroje na vyhledávání zavalených osob. Vybavení je uloženo v kontejnerech, které jsou podle mluvčí hasičů neskladné. Proto bylo potřeba je uvnitř letadla jinak uspořádat, což je důvod zpoždění odletu.

Česká velvyslankyně v Libanonu Michaela Froňková dnes v České televizi řekla, že libanonští představitelé uvítali českou pomoc i její rychlost. "Čím rychleji pomůžeme, tím ta pomoc bude efektivnější," řekla Froňková. Podle Hamáčka Praha pomoc nabídla v úterý večer, Libanon zájem potvrdil dnes časně ráno a záchranáře se podařilo vyslat osm a půl hodiny po potvrzení z libanonské strany.

Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných. Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné.