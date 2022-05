Odlesňování Amazonie bylo v dubnu rekordní

Brasília - Odlesňování v brazilské části Amazonie bylo v dubnu pro tento měsíc rekordní. Plocha pralesa vymýceného v dubnu byla téměř dvojnásobná ve srovnání s předchozím rekordem z loňského dubna. Rekordní byly údaje o ničení deštného pralesa i za leden a únor, upozornila agentura AP. Zpráva znepokojila ekologické aktivisty.

Podle údajů brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru (INPE) bylo za 29 dubnových dní odlesněno celkem 1012,5 kilometrů čtverečních. Údaje za poslední dubnový den budou k dispozici až příští týden. I tak je odlesněná plocha o 74 procent větší, než ve stejném měsíci loni. Je to také poprvé, kdy odlesněná plocha přesáhla 1000 kilometrů čtverečních za měsíc v období dešťů. To trvá od prosince do dubna.

Rekordní je údaj o ničení lesů v brazilské Amazonii také za čtyři měsíce letošního roku. Vymýceny byly lesy na ploše 1954 kilometrů čtverečních, což proti stejnému období loni představuje nárůst o 69 procent. Vykácená oblast je více než dvojnásobkem rozlohy New Yorku.

Odlesňování Amazonie prudce vzrostlo od nástupu pravicového prezidenta Jaira Bolsonara v roce 2019, který oslabil ochranu životního prostředí. Bolsonaro tvrdí, že rozšíření zemědělství a těžby v Amazonii sníží v regionu chudobu.

"Příčina tohoto rekordu má křestní jméno a příjmení: Jair Messias Bolsonaro," řekl agentuře Reuters šéf brazilské skupiny na ochranu klimatu Climate Observatory Marcio Astrini. Analytici Climate Observatory byli podle svých slov překvapeni vysokým údajem za duben, protože v období dešťů je terén bahnitý a pro dřevorubce hůře dostupný.

Zachování Amazonie je zásadní pro zastavení katastrofické změny klimatu. Amazonský prales pohlcuje obrovské množství oxidu uhličitého, který otepluje klima.

Ředitelka pro vědu brazilského Institutu pro výzkum Amazonie (IPAM) Ane Alencarová uvedla, že očekávala, že odlesňování bude před říjnovými prezidentskými volbami růst. Stejné to bylo i v minulých třech volebních letech, protože úředníci se bojí rozzlobit voliče a obecně se méně snaží vymáhat dodržování zákonů. Prudký nárůst odlesňování v minulém měsíci však označila za "absurdní".