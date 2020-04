Odklad sociálních odvodů podle odborníků pomůže, ale není řešením

Praha - Odklad sociálních odvodů firmám pomůže, není ale dlouhodobým řešením současných problémů. Shodli se na tom odborníci i podnikatelé, které dnes ČTK oslovila. Výhodnější by podle nich bylo odpuštění plateb. Firmy by uvítaly i další úlevy například na zdravotním pojištění nebo nájmech.

Firmy zasažené v souvislosti s koronavirem by podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by si mohly případně odložit odvody sociálního pojištění od května do července. Musely by je uhradit do 20. září se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento. Návrh zákona by podle ní mohla vláda schválit za týden, uvedla v pondělí po jednání kabinetu.

"Řada klientů tuto pomoc uvítá, protože jim aktuálně chybí finanční prostředky a odklad jim vylepší cash flow. Rozhodně také vítáme snížení úroku z prodlení, protože se vlastně jedná o výhodné financování (úvěr). Ještě lepší by ovšem bylo, kdyby tento odklad zahrnoval také platby na zdravotní pojištění," řekla Věra Jankovcová z poradenské společnosti BDO.

Odklad hodnotí jako pomoc z hlediska cash flow i majitel značek Pietro Filipi a Kara Michal Mička. Nejedná se podle něj ale o dlouhodobé řešení na podporu podnikání. "Z tohoto pohledu by dávaly smysl daleko více dotace pronájmu po dobu tří měsíců ve výši 50 procent, tak jak to dlouhodobě navrhujeme," uvedl.

Vláda by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy měla najít způsob, jak do firem dostat co nejrychleji a nejjednodušším způsobem likviditu. "Jedním ze způsobů by bylo nejen odložit platby sociálního pojištění, ale těm nejpostiženějším je přímo odpustit," řekl. Firmy by tak podle něj peníze, které jim ještě zbývají, mohly použít na investice nebo mzdy.

Odklad sociálních odvodů není řešením ani podle ředitelky P2P investiční platformy Bondster Jana Mückové. "Firmy pouze odloží platbu, za což se jim ještě bude počítat penále. Sice nižší než běžné, ale pořád to není prominutí plateb, tak jako to bylo v případě OSVČ. Návrh navíc zjevně předpokládá, že firmy budou generovat v podstatě standardní příjmy už v následujících měsících, protože musí získat prostředky na všechny odložené měsíční platby včetně penále a zaplatit je všechny nejpozději v září, jinak jim stát naúčtuje penále už v plné výši 0,05 procenta denně," shrnula.