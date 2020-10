Odklad EET zřejmě bude prodloužen do konce roku 2022

Praha - Odklad elektronické evidence tržeb zřejmě bude prodloužen o dva roky, tedy do konce roku 2022. Schválila to dnes téměř jednomyslně Sněmovna v souvislosti s epidemií koronaviru. Podle očekávání odmítla opětovnou snahu ODS zrušit EET ke konci roku úplně. O odkladu bude rozhodovat ještě Senát. Sejít se k tomu má příští čtvrtek, tedy 29. října.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá s tán, že odklad EET Senát vrátí do Sněmovny s návrhem na jeho úplné zrušení. Projektu, jehož cílem je narovnat podnikatelské prostředí, věří, i když v době pandemie nedává smysl, protože "není co narovnávat". "Určitě udělám vše pro to, aby EET zrušeno nebylo," řekla novinářům po projednání předlohy.

EET je nyní kvůli dopadům šíření koronaviru na firmy a podnikatele přerušena do konce letošního roku. Vláda navrhla další dvouletý odklad s ohledem na situaci kolem šíření koronaviru, výhled vývoje ekonomiky a konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami, řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní má návrh zachránit podnikání v České republice.

Daňoví odborníci označili podle úterních vyjádření pro ČTK prodloužení odkladu za přínos a pomoc podnikatelům. Zároveň jej ale považují za faktický konec projektu, který byl podle nich především politickou záležitostí hnutí ANO. O osudu EET se asi rozhodne za rok ve sněmovních volbách. Schillerová zdůvodnila dvouletý odklad právě volbami s tím, že zvažovaný odklad EET pouze o rok by se v případě nutnosti nestihl prodloužit.

Odklad EET se bude týkat nejen odvětví, pro které už byla evidence zavedena, ale i jejího spuštění pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno přes 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 15,5 miliardy účtenek. Podle únorových výpočtů ministerstva financí měla EET příští rok přispět do rozpočtu 19,2 miliardy korun, z toho rozšíření o další obory 6,4 miliardy. V roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, z toho rozšíření 7,7 miliardy Kč. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun.