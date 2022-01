Odkaz Jana Palacha připomenul ve Zlíně řetěz ze svíček dlouhý 700 metrů

Zlín - Odkaz a památku Jana Palacha si dnes lidé v centru Zlína připomněli a uctili řetězem ze svíček. Dlouhý byl zhruba sedm stovek metrů. Lidé zapalovali svíčky na Gahurově prospektu ve svahu pod Památníkem Tomáše Bati. Happening šestým rokem připravilo ve spolupráci se zlínským výtvarníkem Petrem Dosoudilem kulturní a kreativní centrum Živý Zlín, které je příspěvkovou organizací města.

Fotogalerie

Dnes je tomu 53 let, co zemřel dvacetiletý student Jan Palach. Na protest proti rezignaci společnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se 16. ledna 1969 na pražském Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil, o tři dny později zemřel.

"Svoboda je nesmírné bohatství, musíme o ni pečovat i dnes, každý z nás. Proto je tato událost nesmírně emotivní, nabízí možnost rozjímat nad svou osobní situací i společností," uvedla Jana Kubáčová, která je pověřená vedením Živého Zlína.

Autorem myšlenky vytvoření světelného řetězu byl před lety výtvarník Petr Dosoudil. Gahurův prospekt mu evokoval pražské Václavské náměstí. "Cítil jsem potřebu tuto událost nějakým výrazným způsobem připomenout. Mrzelo mě, že se na takové dějinné okamžiky s poselstvím pomalu zapomíná," uvedl Dosoudil. Akce měla být jednorázovým happeningem, díky ohlasu a zájmu veřejnosti se stala tradicí.

Loni pořadatelé kvůli opatřením proti epidemii koronaviru konání akce nepropagovali. Přesto bylo podle nich důležité, že se uskutečnila. "Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit i letošní ročník, zkušenosti jsme nabrali už loňský rok. Věděli jsme, že si zřejmě budeme muset hlídat covidová opatření. Přišli jsme na způsob, jak trošku lépe zorganizovat celý happening. Svíčky jsme rozmístili už půl hodiny před začátkem, abychom se nekumulovali na jednom místě," řekla dnes ČTK Kubáčová.

Se zapalováním pomáhalo hned po zahájení akce několik desítek lidí, včetně mladých, také rodiny s dětmi. "Vyzvedávala jsem nedaleko dítě ve školce a zaujalo nás to. Jsme tady letos poprvé a moc se nám to líbí. Určitě nějaké svíčky zapálíme," řekla dnes ČTK maminka s dvěma malými dětmi. Podobně na tom byla Kristýna ze Zlína, která na happening dorazila s dcerou také poprvé. "Doma jsme si o tom povídali. Viděli jsme na facebooku, že se akce děje. Přijde mi to skvělé, je to pěkný nápad," uvedla.

"Jsem nesmírně ráda, že se akce koná. Myslím si, že každý z nás v lednu a po Vánocích a nějakém zpytování svědomí z předchozího roku si akci v tichosti a s uvědoměním vlastní svobody může skutečně užít. Stalo se to už součástí našich životů za ty roky," uvedla Kubáčová.