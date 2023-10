Odhady: Volby v Bavorsku a Hesensku vyhráli konzervativci

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach.

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach. ČTK/Andreas Arnold

Berlín - Zemské volby v Bavorsku a Hesensku dnes podle očekávání jasně vyhráli konzervativci, naopak sociální demokraté (SPD) spolkového kancléře Olafa Scholze skončili s dosud nejhorším výsledkem. Uvádí to odhady veřejnoprávních televizí ARD a ZDF zveřejněné po uzavření volebních místností. Podle odhadů si výrazně polepšila pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), kterou televize Phoenix označila za skutečného vítěze voleb.

Bavorská konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU), která je sestrou celoněmecké Křesťanskodemokratické unie (CDU), získala podle odhadů okolo 37 procent. To je podobný výsledek jako před pěti lety, kdy obdržela 37,2 procenta hlasů. Svobodní voliči (FW), kteří nyní vládnou v koalici s CSU, mohou očekávat okolo 14 procent hlasů. Takovýto výsledek by znamenal, že konzervativní premiér Markus Söder bude moci s FW pokračovat ve vládě, jak obě strany ještě před volbami ohlásily.

Do bavorského zemského sněmu se podle odhadů dostali také Zelení s asi 16 procenty, populisté z AfD s 15 procenty a SPD s 8,5 procentem. Zatímco pro SPD je nynější výsledek historicky nejhorší, AfD si oproti volbám v roce 2018 připsala 4,8 procentního bodu. Podobně úspěšní byli populisté i v sousedním Hesensku, kde by mohli získat 16 procent, což by bylo o takřka tři procentní body více než před pěti lety.

V Hesensku je podle odhadů nejsilnější CDU premiéra Borise Rheina s až 35,5 procenta. Naopak SPD, kterou do souboje vedla spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová, skončila s 16 procenty s dosud nejhorším výsledkem. Do zemského sněmu v Hesensku se zřejmě dostanou ještě Zelení s 15,5 procentem a svobodní liberální demokraté (FDP) s pěti procenty.