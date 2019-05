Odhady: O2 v 1. čtvrtletí rostly tržby na 9,3 miliardy Kč

Praha - Operátor O2 v 1. čtvrtletí mírně zvýšil tržby na 9,3 miliardy korun. Čistý zisk naopak kvůli vyšším odpisům klesl o desetinu na 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z odhadů analytiků. O2 výsledky zveřejní v pátek ráno.

Čísla by měla podle analytiků Komerční banky poukázat na pokračující pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS a naopak na další růst výnosů z datových služeb, prodeje zařízení a finančních služeb. "Za růstem ale stojí i proběhnuvší investice, což je hlavní důvod poklesu provozního i čistého zisku," uvedl analytik Miroslav Frayer.

Pozitivní vývoj v případě tržeb táhne podle analytika J&T banky Milana Vaníčka především Slovensko, a to i za pomoci směnného kurzu. Naopak fixní linky jsou stále pod tlakem kvůli pokračující erozi klientské základny. "Očekáváme provozní zisk EBITDA ve výši 2,9 miliardy Kč. Zde měl výrazný vliv nový účetní standard IFRS 16, který přesunul některé provozní náklady do položky odpisů. Naopak vyšší odpisy o 48 procent by měly znamenat, že se čistý zisk meziročně sníží na 1,24 miliardy Kč," dodal.

Investoři budou sledovat, jak společnost hodlá reagovat na současný politický tlak na snížení cen mobilních dat a případné komentáře k připravované aukci 5G.

O2 má kolem pěti milionů uživatelů mobilních služeb a 700.000 internetových přípojek xDSL. Majoritu přes 80 procent v O2 vlastní investiční skupina PPF. Ta vlastní i majitele telekomunikační infrastruktury CETIN, který vznikl oddělením od O2.