Odhady: Macron porazil Le Penovou, oba podle očekávání postupují do druhého kola

Paříž - Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron v prvním kole prezidentských voleb porazil krajněpravicovou rivalku Marine Le Penovou a společně s ní postupuje do kola druhého, ukazují projekce zveřejněné francouzskými médii po uzavření volebních místností. Macrona podle odhadů agentur Ifop, Opinionway nebo Ipsos volilo o čtyři až šest procent více hlasujících než Le Penovou.

Už během první poloviny hlasovacího času, který končí ve 20:00, odevzdalo své hlasy všech 12 kandidátů. Jako poslední tak učinil kolem 13:00 současný prezident Emmanuel Macron, který zavítal do volební místnosti na severu Francie v departementu Pas-de-Calais. Ve stejném regionu odvolila i jeho největší soupeřka Marine Le Penová, informuje web franceinfo.

Této dvojici dávaly průzkumy dlouhodobě největší šance na postup do druhého kola, přičemž poslední sondáže nasvědčovaly těsnému vítězství Macrona, podobně jako před pěti lety. Krajněpravicová kandidátka Le Penová se však na něj během posledního měsíce výrazně dotáhla a směrem ke druhému kolu se nyní očekává výrazně vyrovnanější souboj než v roce 2017, kdy Macron získal zhruba dvě třetiny hlasů.

Předvolební analýzy upozorňovaly na riziko vysoké neúčasti a na velký podíl voličů, kteří se rozhodovali na poslední chvíli, což činilo volby značně nevyzpytatelnými. Průběžná čísla o účasti jsou dnes nižší než při posledních třech volebních cyklech, drží se však nad rekordně nízkými hodnotami z roku 2002. Tehdy podle franceinfo do 17:00 přišlo k urnám jen necelých 59 procent voličů.

Agentura AFP odpoledne informovala o třech nových odhadech, podle kterých dnes účast dosáhne zhruba 73,5 až 76 procent procent. Jakákoli možnost v tomto rozmezí by znamenala druhé nejnižší číslo v historii prezidentských soubojů ve Francii. Definitivně jasno bude po osmé hodině, kdy se zavírají volební místnosti ve velkých městech, na jiných místech hlasování končí dříve.

Podle deníku Le Monde dnes volební účast stahoval dolů nezájem Pařížanů a voličů na Korsice. V širším centru hlavního města do 17:00 odevzdalo hlasy 52,17 procent právoplatných voličů, na předměstí Seine-Saint-Denis to bylo ještě skoro o půl procentního bodu méně. V jihozápadním departementu Dordogne naopak do stejného času přišlo odvolit 75 procent místního elektorátu.

Přesto se u některých volebních místností v Paříži tvořily fronty na více než hodinu, hlásili komentátoři ve zpravodajství franceinfo. Zástupy lidí v podvečer čekaly také před sídly volebních štábů předních kandidátů. Prezident Macron například stráví volební večer v jednom z pavilonů na výstavišti u Porte de Versailles jihozápadně od úplného centra francouzské metropole.