Odhad: Výroba nábytku v ČR letos vzroste o 11,3 pct na rekordních 54 mld. Kč

Praha - Výroba nábytku v Česku letos meziročně vzroste o 11,3 procenta na rekordních 54 miliard korun. Tržby z prodeje nábytku stoupnou o 13,9 procenta na 44 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN), který dnes zveřejnila při zahájení veletrhů For Arch a For Interior na výstavišti v pražských Letňanech.

Vývoz nábytku podle odhadu letos meziročně vzroste o 7,2 procenta na 36 miliard korun. Dovoz by se měl zvýšit o 9,8 procenta na 26 miliard korun. Podíl dovozu na celkových tržbách byl zhruba tři pětiny.

Profesní organizace Asociace českých nábytkářů funguje od roku 1997. Sdružuje zhruba stovku členů, 70 procent tvoří výrobní firmy, zbytek připadá například na školy.