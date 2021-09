Odhad: Výroba nábytku letos vzroste o 11,3 procenta na rekordních 54 miliard Kč

Praha - Výroba nábytku v Česku letos meziročně vzroste o 11,3 procenta na rekordních 54 miliard korun. Tržby z prodeje nábytku stoupnou o 13,9 procenta na 44 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN), který dnes zveřejnila při zahájení veletrhů For Arch a For Interior na výstavišti v pražských Letňanech.

“Ačkoliv stále přetrvávají obavy z dalšího vývoje pandemie nemoci covid-19 a s tím spojená všechna rizika, jako profesní svaz výrobců nábytku očekáváme pro letošní rok výrazný růst produkce nábytku o 5,5 miliardy korun. Současná rizika jsou především nedostatek výrobního materiálu a tím zpožďování dodávek materiálu a komponentů. Nicméně nenastávají excesy, že by hrozilo zastavování výroby, tak jako například v automobilovém průmyslu,” řekl tajemník asociace Tomáš Lukeš.

Po jistém poklesu tržeb z prodeje nábytku v loňském roce na českém trhu je podle něj nastartován podstatný růst. “Je vidět, že nejenom české domácnosti, ale i firmy využívají oživení a nakupují nábytek a realizují nové vybavení svých interiérů. Svou roli zajisté hrají i obavy z nastartované inflační spirály. Obavy z inflace podporují spotřebu i investice,” doplnil Lukeš.

Vývoz nábytku podle odhadu AČN letos meziročně vzroste o 7,2 procenta na 36 miliard korun. Dovoz by se měl zvýšit o 9,8 procenta na 26 miliard korun. Podíl dovozu na celkových tržbách by měl být zhruba tři pětiny. "Je to zejména cenová válka na nižších segmentech trhu s nábytkem, která vede k prodeji vysokého podílu importovaného nábytku. Často bez ohledu na výrazně nižší kvalitu,” podotkl Lukeš.

Průměrná cena za kilogram vyváženého nábytku v prvním pololetí dosáhla 98 korun, u dováženého 81,40 Kč. “Ne vše levné je nekvalitní, ale kvalita rozhodně není zadarmo, a to samé platí i o službách s prodejem nábytku spojených,” dodal Lukeš.

Profesní organizace Asociace českých nábytkářů funguje od roku 1997. Sdružuje zhruba stovku členů, 70 procent tvoří výrobní firmy, zbytek připadá například na školy.

Výroba a prodej nábytku v Česku (v mld. Kč):

Rok Výroba Prodej 2007 41,65 37,08 2008 40,25 37,26 2009 38,65 36,19 2010 35,01 31,16 2011 35,12 31,07 2012 35,80 31,43 2013 36,94 31,61 2014 39,99 32,15 2015 43,55 34,67 2016 44,64 35,48 2017 44,68 36,29 2018 46,34 37,65 2019 47,98 39,85 2020 48,50 38,62 2021-odhad 54,00 44,00

Zdroj: AČN a Apicon Consulting