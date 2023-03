Oděv první dámy byl formálně zvládnutý, odvážný i osobitý, uvedli experti

Praha - Za formálně dokonale zvládnutý a přitom osobitý označili odborníci oděv nové první dámy v den inaugurace Petra Pavla. Kladně hodnotili i fakt, že na dvě dnešní příležitosti zvolila Eva Pavlová dva různé outfity, i odvahu zvolit výrazné barvy. Experti, které oslovila ČTK, se shodli, že vizáž prezidentského páru je symbolem změny v prezidentském úřadě.

Fotogalerie

"Mile mě zaujalo, že Eva Pavlová měla dvoje šaty, je vidět, že na rozdíl od předchozí první dámy jí oblečení nebude úplně lhostejné. Dokáže ocenit, že každá situace vyžaduje jiný dress code, a oddělila dvě situace symbolicky svým oblečením," řekl ČTK prezident Asociace vizážistů a stylistů Petr Lukeš. Oba kousky podle něj první dáma zvolila velmi dobře, odpovídaly zvolené příležitosti.

"Kostým první dámy byl úžasný, současná, letošní barva, je barva magenta, šperk měla nádherný, a prezident měl na kravatě tenký fialový proužek. Moc se mi to líbilo," řekl ČTK pedagog a historik módy Petr Tylínek. Novému prezidentovi ale podle něj "sluší všechno od obleku přes flanelovou košili po motorkářskou bundu" a neumí si ho představit, že by dnes na Pražském hradě třeba stál v rozepnutém saku. "Je to nový gentleman a doufám, že se stane vzorem, protože to potřebujeme, nejen v naší branži," řekl.

"Po dlouhé době se u první dámy nedá k oblečení vytknout nic zásadního. Druhé šaty byly o něco slavnostnější, obě barvy jí sluší a současně si troufla opustit sázku na jistotu a univerzálnost, kterou by zvolila spousta žen. Protože také by to mohla zvládnout v malých večerních a nedalo by se proti tomu říci ani slovo. To, že se pustila do mnohem odvážnějšího stylu, je velmi dobrá známka. Ukazuje to charakterističtější osobnost, odvahu, ale přitom schopnost dobře to zvládnout a nepřestřelit," řekl Lukeš. Dnešní volba oblečení byla podle něj pro první dámu dobrým startem.

Prezident Petr Pavel, který byl dnes důležitější osobností, mohl svůj oděv podle odborníka malinko doladit. "Oblek byl zvolený velmi dobře, dobrá byla barevnost, protože velmi tmavě modrá je vhodná k této příležitosti a také mu sluší," řekl. Zdůraznil, že Pavel měl dobře uvázanou kravatu, což v Česku není úplně obvyklé, pánové si často vážou kravatu "na pohodlí", ale prezident ji měl uvázanou tak, jak by měla být, doplnil.

Výtkou směrem k Pavlovi jsou podle Lukeše boty. "Přestože má polobotky, tak zvolil typ derby, ale k takto důležité události by se rozhodně víc hodily oxfordky, které jsou mnohem formálnější. Nastartovat prezidentskou kariéru v nich by bylo vhodnější...u většiny českých mužů je to pod jejich rozlišovací schopnost, ale pokud ho obléká profesionál, měl by dbát i na takové maličkosti," řekl Lukeš. Už maličkostí by podle něj bylo doplnit oblek malým decentním kapesníčkem a líbilo by se mu také, kdyby manžeta košile byla o trochu delší než rukáv saka. "Není to formální chyba, ale bylo by to elegantnější," uzavřel odborník.

Doplnil ještě, že někteří hosté dnes do Vladislavského sálu přišli ve smokingu, což je oblek, který se pro tuto příležitost nehodí. "Většinou Češi dress code podcení, dnes ho někteří muži přecenili, ale omluvou jim může být to, že tak chtěli vyjádřit, jak si váží situace," uzavřel Lukeš.