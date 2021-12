Odermatt vyhrál v Alta Badii o sekundu a dál uniká lyžařům ve Světovém poháru

Alta Badia (Itálie) - S ohromným náskokem jedné sekundy vyhrál švýcarský lyžař Marco Odermatt v Alta Badii třetí ze čtyř obřích slalomů v sezoně. Dál tak uniká soupeřům v čele Světového poháru.

Čtyřiadvacetiletý Odermatt má v olympijské zimě skvělou formu. Po triumfech v obřích slalomech v Söldenu a Val d'Isere našel v neděli v Alta Badii jediného přemožitele v norském mistrovi světa z předloňska Henriku Kristoffersenovi, ale dnes na Gran Rise opět dominoval.

Po prvním kole měl Odermatt k dobru 18 setin na domácího lyžaře Lucu De Aliprandiniho a 86 setin na Němce Alexandera Schmida. Tlak ve finále švýcarský favorit ustál a ani další pořadí na stupních vítězů se nezměnilo.

"Lepší to teď být ani nemůže," radoval se Odermatt po osmém pohárovém vítězství v kariéře. Úřadující vicemistr světa De Aliprandini se dostal na pódium v SP poprvé, stejně jako Schmidt v individuálním závodu s výjimkou paralelních. Kristoffersen byl dnes čtvrtý.

Ve středu čeká lyžaře slalom v Madonně di Campiglio.

Pořadí obřího slalomu mužů v Alta Badii:

1. Odermatt (Švýc.) 2:26,07 (1:11,83+1:14,24), 2. De Aliprandini (It.) -1,01 (1:12,01+1:15,07), 3. Schmid (Něm.) -1,09 (1:12,69+1:14,47), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,11 (1:12,82+1:14,36), 5. Feller (Rak.) -1,48 (1:13,96+1:13,59), 6. Murisier (Švýc.) -1,52 (1:13,42+1:14,17), 7. Brennsteiner (Rak.) -1,68 (1:12,76+1:14,99) a Windingstad (Nor.) -1,68 (1:13,70+1:14,05), 9. Faivre (Fr.) -1,70 (1:13,59+1:14,18), 10. Radamus (USA) -1,76 (1:13,26+1:14,57).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 8 závodů): 1. Odermatt 380, 2. Kristoffersen 213, 3. De Aliprandini 207, 4. Feller 181, 5. Pinturault (Fr.) 154, 6. Kranjec (Slovin.) 128.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 36 závodů): 1. Odermatt 633, 2. Mayer (Rak.) 405, 3. Kilde (Nor.) 329, 4. Kristoffersen 287, 5. Kriechmayr (Rak.) 277, 6. Feuz (Švýc.) 255.