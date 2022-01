Odermatt ukončil ve Wengenu Kildeho vítěznou sérii v super-G

Wengen (Švýcarsko) - Prodloužený závodní víkend ve Wengenu začal triumfem domácího lyžaře Marca Odermatta v superobřím slalomu. Vedoucí muž Světového poháru zvítězil na slavném Lauberhornu s náskokem 23 setin před norským lídrem disciplíny Aleksanderem Aamodtem Kildem. Třetí skončil s mankem 58 setin na vítěze úřadující olympijský šampion Matthias Mayer z Rakouska.

Čtyřiadvacetiletý Švýcar Odermatt vyhrál druhé super-G v sezoně, vedle toho má na kontě čtyři triumfy v obřím slalomu, který suverénně vede. Ve Wengenu přerušil vítěznou sérii Kildeho, jenž ovládl předchozí tři superobří slalomy v sezoně, a posunul se v hodnocení disciplíny před Mayera za norského rivala. V celkové klasifikaci Odermatt před Kildem vede už s náskokem 396 bodů.

"Ten souboj mezi námi je prima," řekl Kilde. "Je to úžasný závodník i člověk. Pořád se usmívá a je fér. To se mi líbí," dodal uznale norský lyžař.

Superobří slalom ve Wengenu se jel teprve podruhé v historii - dosud jedinkrát se zde konal v roce 1994.

"Vyhrát ve Wengenu pro mě nikdy nebylo prvořadé. Vždycky jsem snil o Adelbodenu a jako kluk jsem se ani nejezdil do Wengenu dívat. Emotivnější to pro mě bylo o minulém víkendu v Adelbodenu," zmínil Odermatt sobotní triumf v obřím slalomu v jiném švýcarském středisku, kde domácí lyžaři čekali na vítězství 14 let.

Alespoň šest prvenství v jedné sezoně SP před ním nasbírali z krajanů jen Pirmin Zurbriggen (1987/87), Paul Accola (1991/92) a Carlo Janka (2009/10).

"Šesté vítězství v sezoně, to zní neuvěřitelně. V Adelbodenu jsem měl úplně jinou výchozí pozici, tam jsem byl pod velkým tlakem. Dneska jsem se na závod moc těšil a jsem rád, že to takhle dopadlo," uvedl Odermatt.

Závod byl náhradou za Bormio, kam byl superobří slalom původně přeložen z Lake Louise. Ani v italském středisku ale na konci prosince neumožnily konání závodu povětrnostní podmínky. Na Lauberhornu se v následujících dnech pojedou ještě dva sjezdy a v neděli bude Wengen hostit slalom.

Pořadí super-G mužů ve Wengenu: 1. Odermatt (Švýc.) 1:29,00, 2. Kilde (Nor.) -0,23, 3. Mayer (Rak.) -0,58, 4. Baumann (Něm.) -0,61, 5. Crawford (Kan.) -0,77, 6. Ferstl (Něm.) -0,86, 7. Paris -0,98 8. Innerhofer (oba It.) -0,99, 9. Kriechmayr -1,03, 10. Danklmaier (oba Rak.) -1,04. Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 7 závodů): 1. Kilde 380, 2. Odermatt 319, 3. Mayer 290, 4. Kriechmayr 239, 5. Haaser (Rak.) 150, 6. Feuz (Švýc.) 142. Průběžné pořadí SP (po 18 z 35 závodů): 1. Odermatt 945, 2. Kilde 549, 3. Mayer 507, 4. Kriechmayr 402, 5. Pinturault (Fr.) 382, 6. Kristoffersen (Nor.) 349.