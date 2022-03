Odermatt si v Méribelu připsal pátou výhru v obřím slalomu v sezoně

Méribel (Francie) - Favorizovaný švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál poslední obří slalom sezony Světového poháru v Méribelu. Již jistý celkový vítěz seriálu i hodnocení disciplíny na finále ve Francii porazil téměř o půl sekundy druhého Nora Lucase Braathena a ovládl pátý z osmi obřích slalomů SP. Třetí skončil Švýcar Loic Meillard.

Čtyřiadvacetiletý Odermatt vedl už po prvním kole, ve druhém svůj náskok ještě navýšil. Druhou příčku udržel Braathen, na třetí si po výpadku krajana Justina Murisiera polepšil Meillard.

Odermatt v této sezoně obřímu slalomu dominoval. V SP byl pokaždé na stupních vítězů, vedle pěti výher skončil dvakrát druhý a jednou třetí. Zvítězil i na únorových olympijských hrách v Pekingu.

Ve zbývajících třech závodech triumfoval Nor Henrik Kristoffersen, který dnes po chybě nedokončil první kolo. Chuť si může spravit v nedělním závěrečném slalomu, v němž bude hájit průběžné vedení v hodnocení SP.

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:10,40 (1:04,96+1:05,44), 2. Braathen (Nor.) -0,49 (1:05,16+1:05,73), 3. Meillard (Švýc.) -0,63 (1:05,51+1:05,52) 4. Brennsteiner (Rak.) -0,74 (1:05,61+1:05,53), 5. Caviezel (Švýc.) -0,88 (1:05,71+1:05,57), 6. Pinturault (Fr.) -0,92 (1:05,64+1:05,68,) 7. Feurstein (Rak.) -1,16 (1:06,76+1:04,80), 8. McGrath (Nor.) -1,18 (1:06,20+1:05,38), 9. Murisier (Švýc.) -1,43 (1:05,46+1:06,37), 10. Steen Olsen (Nor.) -1,44 (1:05,73+1:06,11) a Schwarz (Rak.) -1,44 (1:06,46+1:05,38).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Odermatt 720, 2. Kristoffersen (Nor.) 453, 3. Feller (Rak.) 326, 4. Braathen 308, 5. Pinturault 300, 6. De Aliprandini (It.) 273.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 37 závodů): 1. Odermatt 1639, 2. Kilde (Nor.) 1172, 3. Mayer (Rak.) 880, 4. Kristoffersen (Nor.) 874, 5. Kriechmayr (Rak.) 840, 6. Feuz (Švýc.) 820.