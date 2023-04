Odehrály jsme nejhorší zápas sezony, litovala nepodařeného semifinále Hejková

Praha - Porážku o 20 bodů musely strávit basketbalistky USK Praha v semifinále Evropské ligy doma na Královce a trenérku Natálii Hejkovou mrzelo, že v klíčový okamžik ročníku jejím týmu zápas s tureckým Mersinem vůbec nevyšel. Svůj tým bude nyní chystat na nedělní zápas o 3. místo se Schiem a doufá, že domácí turnaj Final Four zakončí medailí.

"Jsem z toho smutná, protože jsme hrály před naší plnou halou a chtěly jsme ukázat dobrý basketbal, a přitom jsme odehrály nejhorší zápas sezony. Právě v zápase sezony, ve kterém šlo o postup do finále. To mrzí dvojnásob," řekla Hejková novinářům. "Hrály jsme proti velmi dobrému soupeři a nehrály jsme v optimální formě, protože jsme musely hodně používat dvě navrátilkyně po zranění, bylo to na obou vidět," připomněla problémy Maríe Condeové a Veroniky Voráčkové, které se zranily ve čtvrtfinále proti Salamance.

"Ztratily jsme třetí pivotku na střídání," zmínila absenci Temi Fágbénléové. "Měla autonehodu, čelně do ní někdo narazil a má tak zraněnou ruku, že nemůže hrát. Stalo se to před dvěma dny, už se těžko něco organizovalo, abychom měnili taktiku. U nás je to tak, že když přijde Final Four, něco se stane," řekla Hejková.

"Thomasová i Jonesová hrály 40 minut, což se pak samozřejmě projeví, že nedají nějaký ten koš a udělají chyby. Jedenáct bodů Thomasové, čtrnáct bodů Jonesové, to není normální. Až na patnáct bodů Vukosavljevičové to bylo z naší strany v útoku jeden z nejslabších výkonů sezony," prohlásila slovenská trenérka.

Do zápasu poslala osm hráček. Jen pět a půl minuty hrála Tereza Vyoralová a na necelé čtyři minuty naskočila Barbora Wrzesiňski. "Mohla jsem tam dát akorát Šípovou, která nemá ani 190 centimetrů a není tak pohyblivá jako Vukosavljevičová nebo Condeová. Mohla jsem tam dát malé, ale zase bychom hořely," uvedla Hejková.

Podle ní na hráčky dolehl i tlak. "Kouzlo skončilo, protože všichni chodili a ptali se, jestli jdeme znovu vyhrát. Byl to tlak, který byl zbytečný. Tlak jsme nezvládly. Nehrály jsme náš basket, hrály jsme pomalý basket. Věděly jsme, že soupeřky budou nahecované, náš výkon fakt nebyl uvolněný. Byla to křeč," prohlásila.

Ve třetí i čtvrté čtvrtině dal její tým shodně jen devět bodů. Svou obranou dělala USK problémy hlavně Elizabeth Williamsová, která si připsala pět bloků. "Věděly jsme, že to je hráčka tohoto typu. I ve skautingu máme napsanou fintu, že vyskočí až do oblak," uvedla Hejková.

V neděli budou chtít české šampionky vybojovat alespoň bronz. "Nejdůležitější je, abychom zůstaly pohromadě, tak se můžeme motivovat. Abychom si nezačaly něco vyčítat, to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát. Myslím, že to bude těžké. Budu se snažit na sobotním tréninku vytvořit lepší náladu a připravit tým na to, že chceme medaili," podotkla.

Schio v semifinále podlehlo favorizovanému Fenerbahce Istanbul 70:77. "Je to velmi těžký soupeř, má nás přečtené. Budeme se muset vyrovnat například s tím, že budou hrát zónu. My musíme jednoznačně vylepšit útok. A věřím, že právě marodům, kteří se vrátili, jeden zápas pomůže," dodala Hejková.

Nedokázaly jsme dodržet plán, řekla Voráčková

Po měsíční absenci kvůli zranění z druhého zápasu čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek v Salamance se reprezentační křídelnice Veronika Voráčková stihla vrátit na domácí Final Four na Královce do sestavy USK Praha, ale v semifinále se svými spoluhráčkami vytoužený postup nevybojovala.

"Nevěděly jsme, jak hrají, ale snažily jsme se připravit. Nedokázaly jsme dodržet náš plán. V úvodu byla nervozita, nic moc nám tam nepadalo, míče nám klouzaly. Byly jsme nervózní, ale nikdo nehraje Final Four poprvé, takže to není něco, na co se můžeme vymlouvat. Věděly jsme, o co hrajeme," řekla Voráčková novinářům.

Na palubovku se dostala na 13 minut a šest sekund, měla jediný střelecký pokus a trefila ho za tři body. Zaznamenala také dva doskoky. Už před koncem třetí čtvrtiny měla na kontě čtyři fauly. "Čtyři fauly přišly docela rychle. Soupeřky hrály agresivně, do těla. Byla jsem tam asi vždycky o něco později. Asi bych úplně všechno nepískala, ale vyšlo to tak. Nemyslím si, že jsem týmu dala vše, co jsem mohla. Je mi to líto. Nebyl to jeden z lepších výkonů," prohlásila Voráčková.

Problémy USK nadělala i nečekaná absence pivotky Temi Fágbénléové, která se krátce před turnajem zranila při autonehodě. "Měly jsme malou rotaci a nic nám tam nepadlo. Je to hrozně těžké hrát se dvěma pivoty, když si nemůžou ani na minutu oddechnout," podotkla Voráčková. V poločase ztrácely Pražanky čtyři body a věřily, že o postup zabojují. "Chtěly jsme na to jít na sto dvacet procent a ještě to otočit, ale ta třetí čtvrtina... Daly jsme devět bodů a s tím se nedá hrát," konstatovala. Věří, že si v duelu o bronz tým spraví chuť. "Je to zápas o medaile, který chceme rozhodně vyhrát. Není to tak, že by nám na tom nezáleželo."

Schio podle ní ukázalo v semifinále s Fenerbahce Istanbul (70:77) svou sílu. "Koukaly jsme se chvíli a hrály super. Držely je dlouho na pár bodech, takže to určitě bude těžký zápas, ale věřím, že na ně máme," prohlásila Voráčková. Atmosféru v zaplněné hale si užila. "Byla super. Vyprodaná hala, fanoušci nás podporovali celý zápas. Jsme hrozně rády, že všichni přišli a snad si zápas nějak užili," dodala.