Odehrajeme to s Radimem za bráchu, ujistil Hynek Zohorna

Moskva - Trio hokejových bratří Zohornů bylo velmi blízko k tomu, aby si společně zahrálo na další velké reprezentační akci. Jenže přišel nečekaný zádrhel. Nejstarší Tomáš z týmu vypadl, jelikož musel před úvodním duelem v Plzni proti Finům na operaci se zánětem slepého střeva. V 'rodinné' formaci ho dnes v Moskvě při měření sil s domácím Ruskem zastoupí Jiří Sekáč.

"Tomáš sledoval ve čtvrtek zápas s Finy v televizi. Já s Radimem jsme pak odletěli s týmem do Moskvy, zatímco Tomáš bude do neděle v nemocnici. Bereme to tak, jak to je. S Radimem to odehrajeme za bráchu," řekl s úsměvem devětadvacetiletý Hynek Zohorna, jenž s Tomášem hájí barvy Amuru Chabarovsk v Kontinentální lize, zatímco Radim hraje extraligu za Mladou Boleslav.

"Snad se Tom vrátí po Novém roce. Máme tam před sebou spoustu důležitých zápasů. A na play off nám chybí osm bodů, bude toho dost," připomněl Zohorna. Klubu nahlásil nepříjemnou novinku agent Robert Spálenka. "Vysvětlil jim, co se stalo, že Tomáš musel v Česku na operaci. To víte, že radost nemají."

Za Tomášem se byl ve čtvrtek v nemocnici podívat. "Normálně může komunikovat, píšeme si zprávy. Mělo by to být dobré. Co mu řekli lékaři, tak by měl zůstat tři až pět týdnů doma v klidu," přiblížil Zohorna.

S bratry v souladu s původním plánem - bez ohledu na Tomášův stav - čtvrteční utkání neabsolvoval. O to více se těšil na zápas proti sborné. "Požene je domácí hlediště. A Rusové nám budou chtít vrátit porážku z Karjaly. Viděl jsem jejich sestavu, mají tam hodně dobrých hráčů - hodně z CSKA nebo z Petrohradu. Myslím, že bude hnedka od první chvíle znát, že jsou doma. A půjdou po nás," řekl Zohorna.

O to důležitější bude z jeho pohledu týmový výkon a poctivý hokej, jaký po týmu kouč Miloš Říha vyžaduje. "To by na ně mělo platit. A také to, abychom se nenechali rozhodit nějakými šarvátkami. Musíme hrát to své, svoji taktiku, kterou máme od trenérů," zdůraznil Zohorna.

Do Chabarovsku se stěhoval v létě z Lahti. A je spokojený. "Sice jsme měli špatný začátek, když jsme devět zápasů v řadě prohráli o gól, ale pak se to zvedlo a z osmi utkání jsme zase udělali sedm výher. Vypadá to lépe. Na postup do play off ale pořád ztrácíme, teď je před námi hodně důležité období. V prosinci a lednu se to bude lámat. Jeden zápas za druhým - po turnaji dva venku, pak další doma," nastínil Zohorna.

Zápasový rozpis je mu nakloněný na Vánoce, za což je moc rád. "Během svátků hrajeme doma, to je fajn. Štědrý den budeme mít náš, klasicky český. Zkusíme někde sehnat kapříka. Bohužel, brácha nejspíš zůstane v Česku. Jestli má být tři až pět týdnů v klidu, dorazí asi někdy po Novém roce," dodal Zohorna.