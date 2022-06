Odebrání agendy Šimůnkové může být aktem pomsty, míní Šabatová

Brno - Odebrání agendy zástupkyni veřejného ochránce práv Monice Šimůnkové může být ze strany ombudsmana aktem pomsty za to, že jej kritizoval Senát, řekla ČTK bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Jde o porušení dvaadvacetileté tradice, dodala.

Ombudsman Stanislav Křeček Šimůnkové odňal podpisová práva, podle něj její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková se chce kvůli tomu obrátit na Poslaneckou sněmovnu, i když ombudsman jako takový ze zákona odvolatelný není. Zváží také, zda na Křečka nepodá žalobu za výroky, které podle ní poškozují její osobu, a za jeho údajně šikanózní jednání vůči ní.

Šabatová řekla, že veřejný ochránce práv formálně a právně odebrat podpisová práva svému zástupci může. "Ale je to proti smyslu toho zákona, který dává dvě osoby do čela úřadu, které jsou zvoleny stejným způsobem a ve stejně náročné volbě. Jde o porušení dvaadvacetileté tradice rozdělení kompetencí mezi ombudsmanem a jeho zástupcem. Dává to logiku, aby tam jeden neseděl a netloukl špačky a druhý neměl na práci úplně všechno," uvedla Šabatová.

Podle ní může jít ze strany Křečka o akt pomsty za to, že jej kritizoval Senát. Senát minulý pátek zkritizoval ombudmana za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům. Senátoři ho také vyzvali, aby v souladu se svým slibem důsledněji vykonával úřad ombudsmana. Podle Šabatové je problém i v tom, co Křeček dělá nad rámec výkonu funkce, tedy svými příspěvky na sociální síti či psaním článků. "Lidé, kteří jsou v čele obdobných institucí, by měli zachovávat určitou zdrženlivost. Měli by si uvědomit, že co říkají, může být bráno jako názor té instituce," uvedla Šabatová.

Podle ní by se Šimůnová určitě měla obrátit na Sněmovnu. Ombudsman jako takový ze zákona odvolatelný není, podle Šabatové ale skládá účty formou čtvrtletních a výročních práv právě Sněmovně. "A ta by se minimálně v nějaké morální rovině do toho měla vložit," uvedla Šabatová.

Zákon o veřejném ochránci práv stanoví, že ochránce může svého zástupce pověřit výkonem části své působnosti. Křeček uvedl, že ve snaze ustálit fungování instituce tuto možnost svěřit část agend zástupkyni nadále nevyužije. Šimůnkové odebral všechny agendy s účinností od 1. července. Uvedl, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková řekla, že odebrání agendy považuje za naprosto bezprecedentní zásah do pozice zástupkyně veřejného ochránce práv, kterým vyvrcholily dlouhodobé problémy mezi ní a ombudsmanem.

Šimůnková do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv zvolila Sněmovna v listopadu 2019, tehdy byla ombudsmankou Šabatová. Ve funkci Šimůnková nahradila Křečka. Křeček převzal úřad ombudsmana v únoru 2020. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měli už dřív neshody. Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích.