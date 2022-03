Praha - Ode dneška se o deset procent zvýšilo životní a existenční minimum. Životní minimum tak nově činí pro samotného dospělého 4250 korun, v rodině je částka pro dospělé i děti nižší. Existenční minimum stoupne na 2740 korun. Zvýšení se promítne i v růstu dalších sociálních dávek, třeba příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku pro pěstouny a mimořádné okamžité pomoci.

O zvýšení životního a existenčního minima rozhodla tento týden vláda. Chce tak pomoci domácnostem s rostoucími cenami energií, potravin i dalšího zboží. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se tento krok dotkne asi 350.000 lidí, státní rozpočet vyjde zhruba na 1,8 až dvě miliardy korun.

Životní minimum se upravovalo naposledy v dubnu 2020 a od té doby ceny v Česku výrazně vzrostly. Poslední úprava minima zohledňovala růst cen do konce září 2019. Aktuální navýšení by podle pravidel mělo zohlednit cenový vývoj od října 2019. Podle údajů statistického úřadu od té doby do letošního února spotřebitelské ceny v Česku vzrostly o 15,9 procenta. Opoziční hnutí ANO považuje desetiprocentní nárůst za nízký, také podle opoziční strany SPD by mělo minimum vzrůst více, a to o 15 procent.

Po zvýšení minima dosáhne víc rodin na přídavky na děti či na porodné. Zvýší se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Roli minimum hraje pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší bude také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.