Ode dneška platí zvýšení spotřební daně z nafty

Praha - Dnešním dnem začíná v Česku platit zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr. Daň se tak vrací na úroveň platnou do loňského června, kdy vláda prosadila její snížení kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Podle odhadů může litr nafty zdražit o 1,80 koruny, protože zvýšením spotřební daně se zvýší část ceny připadající na daň z přidané hodnoty. Dopravci se zatím neshodují v tom, jaké to pro jejich podnikání přinese dopady a zda kvůli tomu budou muset zdražovat.

Pro některé z oslovených firem bude změna znamenat zásah do nákladů, což by nemusely zvládnout. Považují to navíc za znevýhodnění vůči zahraniční konkurenci. Jiní dopravci, které ČTK rovněž oslovila, ale zásadní problémy kvůli vyšší ceně nafty nečekají. Firmy teď nepředpokládají, že by vlivem změny daňové sazby zdražily služby v autodopravě, do budoucna to ale nevylučují.

Snížená sazba měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o pět měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Vláda v důvodové zprávě tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší, nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy.

Ceny pohonných hmot loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly, zhruba od konce května pozvolna stoupaly. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl již začátkem května, že když vláda přišla loni se snížením spotřební daně, pohybovaly se ceny nafty kolem 44 korun, zatímco letos se blížily 30 korunám za litr.

Podle údajů společnosti CCS z minulého týdne stál litr nafty v průměru 32,74 Kč, což je o 16 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna.