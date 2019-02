Praha - Dovozci musí od dnešního dne veškeré hovězí maso z Polska zkontrolovat v certifikované laboratoři. Dokud nebudou hotovy výsledky testů, maso nebude smět na trh. Ve středu to ohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Reagoval tak na nález 700 kilogramů polského hovězího nakaženého salmonelou, které bylo ve skladu ve středních Čechách. Veterináři by dnes měli zveřejnit mimořádná opatření, kterými se povinnost stane platnou. Policie se již od středy zaměřila na kontrolu nákladních vozidel, pokud budou mít podezření na problematické zboží, vyrozumí krajské veterináře.

Veterinární správa by dnes mohla zveřejnit, kolik masa se salmonelou se podařilo stáhnout z trhu a zlikvidovat a kolik ho již lidé spotřebovali. Maso se v Česku distribuovalo do pěti míst, šlo také na Slovensko. Směřovalo do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. Zatím je jasné, že maso pro velkoobchod Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno.

Opatření, která se dnes zavedou, budou zřejmě podobná, jako stále platí u dovozů drůbežího masa z Brazílie. Náklady na kontrolu musí hradit každý obchodník, který potraviny v republice přijme. Tyto kontroly byly zavedeny předloni. Za nesplnění povinností hrozí v tomto případě až dvoumilionová pokuta.