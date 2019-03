Praha - Čínský velvyslanec usiloval o odchod tchajwanského diplomata už na novoročním setkání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s diplomatickým sborem, Hřib to ale odmítl. Vyplývá to z tiskové zprávy pražského magistrátu o nynější Hřibově pracovní cestě na Tchaj-wan. Stejné čínské žádosti při setkání s diplomaty ve středu vyhověla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), opozice ji za to kritizuje a vyzývá k odstoupení. Magistrát také uvedl, že Praha má zájem o přímou leteckou linku s tchajwanskou metropolí Tchaj-pej.

Hřib řekl, že rozhodně neplánuje po vzoru ministryně Novákové vyhazovat tchajwanského diplomata ze setkání. "Neudělal jsem to počátkem tohoto roku, kdy se pokoušel čínský velvyslanec vyvolat stejný problém na mém novoročním setkání s diplomatickým sborem, a neudělám to ani příště. Politici České republiky nemusí podlézavě přitakávat přáním čínského velvyslance, jsme suverénní stát," uvedl Hřib.

Tchaj-wan nemá v Česku velvyslanectví, ale hospodářskou a kulturní kancelář. Její ředitel Chung-I Wang je ale podle serveru Hlidacipes.org považován za člena diplomatického sboru a je běžně zván například na jednání s ministerstvem zahraničí. Čínský velvyslanec podle informací webu ve středu o odchod zástupce Tchaj-wanu požádal s tím, že je to v zájmu České republiky, respektive v zájmu hladké cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny naplánované na 24. až 28. dubna. Nováková prostřednictvím náměstka Vladimíra Bärtla požádala reprezentanty Tchaj-wanu o to, aby setkání opustili v zájmu zabránění diplomatickému konfliktu, uvedlo MPO.

Novákovou vyzvali k odstoupení senátoři z klubu Starostů, premiéra Andreje Babiše (ANO) k odvolání Novákové vyzvala ODS. Rezignaci Novákové žádají také lidovci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce věc s Novákovou probrat, předsedu sněmovního zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ujistil, že Česko se nehodlá nechat Čínou tlačit a dohodnuté principy pro vzájemná jednání platí.

"Z mého pohledu to je selhání v první řadě protokolu ministerstva průmyslu," řekl dnes v České televizi předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Chybou podle něj bylo hlavně to, že věc se řešila až při samotném setkání s diplomaty. "Možná by bylo lepší ty věci konzultovat třeba s protokolem ministerstva zahraničních věcí," doplnil.

Tchaj-wan je jedním z největších zahraničních investorů v České republice, od roku 1993 vytvořil 23.000 pracovních míst, uvedl magistrát. "Zatímco podle Pirátů 'si naopak Peking pouze koupil televizi, stadion a pár politiků'," doplnil. V tiskové zprávě magistrát také připomněl, že Praha chce ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstranit článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Smlouvu uzavřelo předchozí vedení hlavního města. "Naopak chceme navázat intenzivnější spolupráci s městem Tchaj-pej," doplnil Hřib.

Magistrát také uvedl, že Hřib při setkání s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a dalšími představiteli země hovořil primárně na téma zřízení přímé letecké linky Praha - Tchaj-pej. "(Linka) může významným způsobem napomoci kulturní i obchodní výměně mezi těmito dvěma městy. Prezidentka přislíbila, že nechá tuto možnost prověřit místním ministerstvem dopravy," uvedl magistrát. Hřib s prezidentkou mluvil rovněž o studentských výměnách a moderních technologiích v lékařství.