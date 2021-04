Odchod z vlády by byl podle Petříčka nyní prázdné gesto

Praha - Odchod ČSSD z vlády by byl nyní pouze prázdným gestem, které by vytvořilo prostor pro kreativní řešení premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. ČTK to před pátečním a sobotním sjezdem ČSSD řekl kandidát na předsedu strany a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Svůj tým ve vedení strany by chtěl v případě zvolení sestavit z lidí úspěšných v komunální a krajské politice.

Petříček připomněl, že ČSSD neodešla z vlády ani kvůli problémům s výměnou svého ministra kultury, ani loňskému hlasování o daňovém balíčku, který prosadilo ANO s některými opozičními stranami proti vůli ČSSD. "Teď už by to bylo v době pandemie prázdné gesto. Vznikl by jen prostor pro 'kreativní' řešení mezi premiérem a prezidentem, což by vedlo k posílení vlivu lidí, kteří nikdy nikým voleni nebyli a kteří hledí jen na vlastní prospěch, například při dostavbě Dukovan," uvedl. Po volbách ale říká spolupráci s ANO jasné ne, doplnil.

V pátek a sobotu chce delegátům sjezdu nabídnout týmovou práci, srozumitelný plán a spolupráci s levicovými politiky a experty, kteří pracují ve prospěch obyvatel země. "Co se týká strany, pak chci větší zapojení odborného zázemí a návrat demokratického stranického rozhodování. To se nyní neděje," řekl Petříček. ČSSD by pod jeho vedením měla směřovat od "slepého rozdávání k odpovědným plánům na obnovu země po covidu-19".

Petříček dodal, že ČSSD musí zajistit v nadcházející krizi práci společně s odpovídajícími platy. "Prioritou pro nás bude fungování veřejných služeb, zdravotnictví nebo školství, zajištění důstojných důchodů a pomoc lidem v potížích, především rodinám s dětmi a samoživitelům," shrnul.

Pokud by neuspěl ve volbě předsedy, nechce současný místopředseda ČSSD za každou cenu usilovat o jiný post ve vedení. "Pokud by o to nový předseda či předsedkyně stáli, zodpovědnosti se nebráním. Sociální demokracie by podle mě měla skončit s tradicí 'domácích zabíjaček' a smysluplně zapojit do své práce všechny členy, kteří chtějí pracovat a mají zkušenosti. I ty, kteří budou na sjezdu poraženi," vysvětlil.

Svůj tým by chtěl sestavit z lidí úspěšných v komunální a krajské politice. "Konkrétní jména z pochopitelných důvodů sdělím až sjezdu. Počítám i s vyšší účastí žen ve vedení strany," uvedl.

Ohledně kandidátek do říjnových sněmovních voleb je zastáncem spolupráce všech levicově orientovaných osobností. "Proto bych chtěl, aby na kandidátce ČSSD byli významní představitelé Zelených, odborů a dalších osobností, včetně významných odborníků a akademiků. Kandidátky by neměly být jen o stranické knížce," uvedl. Spolupráce se Zelenými, o které ČSSD jedná, mu dává smysl. "Ve velké většině programu se shodneme. Jsme v situaci, kdy potřebujeme spojit síly a zásadně změnit náš přístup," konstatoval.

Vést ČSSD chtějí vedle Petříčka dosavadní předseda a vicepremiér Jan Hamáček, starosta brněnské městské části Líšeň Břetislav Štefan a poslankyně a Kateřina Valachová. Před sjezdem, který se koná on-line, dostal Hamáček pět nominací krajských organizací, Petříček dvě a Štefan jednu.