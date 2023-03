Odcházím se vztyčenou hlavou, řekl loučící se kouč Liberce Augusta

Hradec Králové - Po pěti letech se loučí s extraligovým Libercem trenér Patrik Augusta, jehož tým vypadl ve čtvrtfinále play off s Hradcem Králové v pátém utkání porážce 4:6. Stejně jako loni po vyřazení se Spartou Bílí Tygři skončili v této fázi sezony po prohře 1:4 na zápasy. Od nové sezony se na lavičku Liberce podle neoficiálních informací vrátí bývalý trenér české reprezentace Filip Pešán, jemuž dělal Augusta na severu Čech v ročníku 2018/19 asistenta a následně působil jako hlavní kouč i sportovní ředitel.

"Mně končí kontrakt v Liberci a uvidíme, co budoucnost přinese. Já odcházím. Dozvěděl jsem se to v relativně dobrém časovém předstihu. Vůbec to neberu jako něco špatného. Pět let je pro mě fantastických v trenérské kariéře, z toho čtyři roky jako hlavní trenér. Odcházím se vztyčenou hlavou," řekl Augusta po utkání novinářů.

"Je to spousta zkušeností, nějaká práce za mnou je. Vychovali jsme s realizačním týmem spoustu mladých kluků, kteří hráli letošní sezonu fantasticky. Na to jsem hrozně hrdý. Máme za sebou Prezidentský pohár, finále, dvě čtvrtfinále. Tak to někdy v hokejovém životě je," podotkl Augusta.

Ještě po boku Pešána prožil s Bílými Tygry cestu až do finále a porážku s Třincem 2:4 na zápasy. V dalším ročníku 2019/20 po posunul do role hlavního kouče vyhrál s týmem základní část, ale play off bylo zrušeno kvůli pandemii koronaviru. V roce 2021 opět Liberec prohrál až ve finále s Třincem 1:4 na utkání.

Augusta nechtěl spekulovat, jestli jej covid obral o další možný úspěch před třemi roky. "Nejsem typ člověka, co by říkal: 'Co by, kdyby.' Zažil jsem fantastické časy na střídačce, skvělé zápasy. Ať už to byl rozhodující sedmý zápas na Spartě (v semifinále 2021), teď pátý zápas (v předkole) s Plzní. Můj první domácí zápas se Spartou, který skončil 8:7 v prodloužení. Měl jsem pod rukama spoustu skvělých hráčů. Asi bych to neuzavíral, nevíme, co bude za pár let. Zavírám tuhle sezonu a příští prostě v Liberci nebudu. Co bude dál, hokejový svět je malý...," uvedl Augusta.

Zatím netuší, jestli bude někde v nejbližší působit. "V tuhle chvíli spíš řeším to, že mě mrzí, že to skončilo, protože ta jízda byla fantastická. Takový hokejový život je. Uvidíme, jestli někde bude nějaká jiná smlouva a co přinesou další dny. Odcházím se vztyčenou hlavou a obrovským respektem k této organizaci. Chci poděkovat majiteli a všem lidem, kteří se na tom podílel, všem hráčům které jsme mohl vést. Byla to pro mě hrdost a přeji této organizaci do budoucna jen to nejlepší," konstatoval.

Pět let v klubu bere jako dlouho dobu. "Nevím, moc lidí asi nemůže říct, že vydrželo na takovém postu pět let. I Radim Rulík to říkal někde před sezonou, za pět let už je člověk trošičku okoukaný a myslím si, že i vedení cítilo, že je potřeba zase udělat nějakou změnu. Přiznám se, že i pro mě je to nová výzva, uvidíme jestli přijde... Odpočinu si, musím se dát zdravotně do kupy, mám bolavé koleno," doplnil.

Liberci chyběly dva body k tomu, aby předstihl v tabulce čtvrtý Hradec Králové. Musel tak o čtvrtfinále bojovat v pětizápasové sérii s Plzní. "Nemůžu říkat, že jsme spokojení, když jsme teď vypadli. To je těžké. Na druhou stranu páté místo v základní části si myslím, že ukazuje nějakou reálnou sílu tohoto mužstva," řekl Augusta.

Třiapadesátiletý kouč poukázal na fakt, že Liberec měl v kádru řadu mladých hráčů. " Bohužel si myslím, že nám chyběla střední generace. I v play off obrovský respekt a klobouk dolů před lídrovstvím Petra Jelínka a starší hráčů. Ale potřebovali jsme trochu víc produktivity, kterou jsme nedostali. Někdy to tak prostě je. Někdy se top hráčům nedaří," doplnil Augusta.

Klíčové podle něj bylo, že Bílí Tygři neuhráli proti Mountfieldu ani jeden zápas ze dvou doma. "Měli jsme minimálně jeden zápas urvat. Na druhou stranu musím dát velký respekt k soupeři. Hrál dobře, posunul hru zase o level výš. Byli v určitých fázích hladovější, měli lepší pohyb," konstatoval Augusta.

Poslední dva zápasy odchytala dvojka Jakub Neužil a zdravotně indisponovaný Petr Kváča zůstal jen na lavičce. "Kuba chytal výborně, Kvaky nemohl do brány. Tak to je. Kuba odchytal oba dva zápasy parádně. Neměl to vůbec jednoduché a my jsme předtím prohráli i s Kvakym. Vůbec bych se tím nezaobíral," dodal Augusta.