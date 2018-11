Praha - Pracovníci v obchodních řetězcích, kteří podporují nerušení zákona o volnu o státních svátcích, se začali označovat zelenými páskami s nápisem Neberte nám svátky. Natiskli je odboráři, zájem o ně mělo kolem 80.000 lidí, nejenom členů odborů. Na tiskové konferenci to dnes řekla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová. Řetězec Marks & Spencer za to podle ní zaměstnancům pohrozil propouštěním, což označila za skandální. V ČR nesmějí být větší obchody otevřené na sedm státních svátků.

"Zaměstnanci ve firmě Marks & Spencer si dovolili označit se těmito páskami a zaměstnavatel jim vyhrožoval tím, že můžou být kvůli tomuto názoru propuštěni. Považuji to za naprosto nehorázné, aby zaměstnavatel vyhrožoval propuštěním za to, že se označí naprosto nevinným náramkem," uvedla Burianová. Vyjádření Marks & Spencer ČTK shání.

Náramky chtějí pracovníci nosit alespoň do 7. listopadu, kdy by se návrh na změnu zákona, kde jeden z pozměňovacích návrhů počítá i s jeho zrušením, měl projednávat ve sněmovním hospodářském výboru.

Odbory tvrdí, že zákon o prodejní době v obchodech se osvědčil. Obavy z propouštění se podle nich nenaplnily, obchod trpí spíše nedostatkem zaměstnanců. Také maloobchodní tržby meziročně neklesly, uvedly odbory, lidé se podle nich včas předzásobí.

Velké obchody musí mít podle platného zákona zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Burianová připouští, že veřejnost může být zmatená z toho, na který svátek je otevřeno a na který ne. Jde však podle ní o kompromis, volno je na část křesťanských svátků a na část, která je přijatelná pro veřejnost. Proto například není v seznamu první máj, Svátek práce. Odboráři by si dokázali představit, že by byly obchody povinně zavřené na 13 českých svátků, tento návrh by měli předložit do Sněmovny zástupci lidovců.

Maďarský parlament v roce 2016 obdobný zákon zrušil, a to zhruba po roce jeho fungování. Tamní zákaz prodeje se nelíbil podnikatelským svazům ani odborům, které poukazovaly na ztráty tisíců pracovních míst.