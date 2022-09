Odbory: Zaměstnanci Škoda Auto už kvůli krizi neodpracovali miliony hodin

Mladá Boleslav - Zaměstnanci mladoboleslavské automobilky Škoda Auto kvůli krizi neodpracovali v součtu miliony pracovních hodin, za které firma vyplatila nadstandardní náhradu mzdy. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář. Problémy Škodě Auto přinesla v posledních letech pandemie covidu-19, celosvětový nedostatek čipů do palubní elektroniky, válka na Ukrajině a nyní energetická krize. Pokud Škoda Auto nebude mít dostatek plynu, znamená to pro ni velký problém.

Posledního zasedání Podnikové rady Škody Auto se zúčastnil člen představenstva Michael Oeljeklaus. "To, co ale nyní zažíváme, to nepamatuji," uvedl podle týdeníku Oeljeklaus. Škoda podle něj spolu s odbory pracuje na sérii opatření a řešení, aby krizi zvládla. Situace podle odborů u některých zaměstnanců začíná vést k obavám o práci.

Odbory spolu se Škodou zajišťují, aby se nepropouštěli zaměstnanci, využívá se mimo jiné například přesunů mezi pracovišti. "Musíme jednat tak, abychom vždy mohli říci, že i přes různé změny lidem práce zůstane, že uživí své rodiny," uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.

V současnosti se automobilka potýká především s problémy kolem drahých energií. "Každého z nás se to dotýká soukromě vysokými cenami doma a samozřejmě i dopadem na firmu jakožto zaměstnavatele," uvedl Oeljeklaus. Například plyn Škoda potřebuje k vytápění hal, ale i pro provoz lakoven, pecí a dalších zařízení. "Pokud nebudeme mít plyn, je to opravdu velký problém," dodal.

Firma se nyní zabývá hledáním náhradních zdrojů tepla. Znamenalo by to však například investice do nových pecí, také nová plánovaná lakovna už by měla mít jiný zdroj tepla. Řešit se naopak daří problémy s nedostatkem čipů. Podle Oeljeklause by se mohly jejich dodávky zlepšit již v příštím roce.

Škoda Auto letos za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360.600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Provozní zisk klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy Kč). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly v meziročním srovnání téměř beze změny a činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy Kč).