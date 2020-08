Odbory žádají pro zdravotníky růst platů o 15 pct, a to do tarifů

Praha - Zdravotnické a lékařské odbory požadují pro příští rok růst platů ve zdravotnictví o 15 procent. Přidání chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku. Stát by to mohlo podle odhadů asi 14 miliard korun. Na tiskové konferenci to dnes řekli předák Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel a šéfka odborového svazu zdravotnictví Dagmar Žitníková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje za realistický růst platů ve zdravotnictví v tarifech kolem pěti procent. Novinářům řekl, že odbory by měly vnímat ekonomickou situaci země a nedopustit kolaps veřejného zdravotního pojištění.

S odbory se chystá Vojtěch jednat, zatím od nich dostal dopis. "Patnáct procent je skutečně velmi výrazný nárůst v kontextu celkového nárůstu platů v ekonomice. Je třeba se podívat, jak platy masivně rostly v minulých letech. U sester o 14 procent, v tomto roce to bude velmi podobné, protože vyplácíme odměny za covid. To se do toho také promítne. I to by měly odbory vnímat," řekl Vojtěch. Uvedl, že není jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika. Při kalkulacích chce postupovat tak, aby systém veřejného zdravotního systému nezkolaboval. "Doufám, že o to nejde ani zástupcům odborů," uvedl.

O konkrétním procentu dnes nechtěl Vojtěch mluvit. "Hovořil jsem o růstu do pěti procent, to je růst realistický. V tomto směru bychom se měli pohybovat," řekl.

Odbory ale chtějí vyšší růst. "Doufáme, že námi navrhovaných 15 procent se nechá akceptovat. Pro stabilizaci počtu zaměstnanců je to jedna z klíčových podmínek," uvedl Engel. Odbory poukazují na to, že zdravotníci chybí a zájem nastoupit do zdravotnictví nemá asi pětina absolventů příslušných škol. Argumentují také tím, že se zvedla platba odvodů státu za děti, důchodce či nezaměstnané. Vojtěchův návrh pěti procent je pro odboráře nepřijatelný.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) průměrný měsíční plat lékaře v nemocnici činí 88.312 korun a sester 47.498 korun. Výdělky se ale výrazně liší ve veřejných a soukromých zařízeních. Rozdíl v odměně sester ve státní a privátní nemocnici je až 7000 korun měsíčně. Průměrná mzda v Česku se loni podle statistického úřadu dostala na 34.125 korun.

Podle odborářů ale velkou část výdělku zdravotníků představují peníze za přesčasy a služby o víkendech. "Je to téměř polovina příjmů. Odpracovaných je 350 hodin, ne 170. Je to protizákonné. Takhle si vydělávat nechceme," řekl šéf LOK-SČL.

Odbory podpořily dnes také požadavky nemocnic, které chtějí pro příští rok i peníze na investice a rozvoj. Zohlednit by to měla připravovaná úhradová vyhláška. Podle Žitníkové by tak bylo pro příští rok potřeba navíc do 25 miliard korun - 14 miliard na platy a zbytek na investice.

Lůžková péče je podle Vojtěcha jediným zdravotnickým segmentem, kde dosud nebyla uzavřena jednání o úhradové vyhlášce na příští rok. "Nedokážu si představit, že jeden segment, který jsme navíc podpořili masivně, by měl zásadní nárůst v porovnání s dalšími. To by nebylo spravedlivé," řekl.

O rozpočtu na příští rok, v němž se odrazí i částky na růst platů, by měla 21. září jednat tripartita. Do té doby chtějí odboráři s Vojtěchem a vládou o zvýšení výdělků vyjednávat. Termín schůzek ještě nepadl.