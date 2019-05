Odbory žádají přidat do zdravotnictví 25 mld z rezerv pojišťoven

Praha - Zdravotnické odbory žádají přidat příští rok do systému veřejného zdravotního pojištění 25 miliard korun z rezerv zdravotních pojišťoven. Úhrady nemocnicím by měly být podle odborářů navýšeny o 15 procent. Zároveň požadují desetiprocentní navýšení mezd. Novinářům to dnes řekli odboráři po skončení konference o personálním stavu nemocnic. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK shání. Letos se plánuje vydat na péči asi 320 miliard korun.

"Pro letošní rok požadujeme zřídit zvláštní dotační titul pro dofinancování nemocnic a program Úřadu práce pro zřízení nových pracovních míst v nemocnicích," řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Nemocnicím podle ní chybí tři miliardy korun na slibované desetiprocentní meziroční navýšení mezd a příplatky pro sestry pracující u lůžek na směny. Odbory upozorňují, že peníze navíc často nedostaly sestry v nemocnicích, které zřizují obce, kraje či soukromníci.

Podle odhadů chybí v nemocnicích asi 2500 sester na neobsazených místech, odbory však chtějí navýšit počty tabulkových míst. Loni byla průměrná mzda sester přes 38.000 korun, dosahovala 121 procent průměrné mzdy. Odbory namítají, že jde o průměry a především v menších nemocnicích jsou odměny až o 10.000 korun nižší.

Pro příští rok odbory chtějí pro všechny segmenty navýšení nejméně o deset procent, což by znamenalo více než 30 miliard navíc. Nemocnicím by podle nich měly jít úhrady vyšší o 15 procent. V současné době jde do nemocnic asi polovina celkových náklad, navýšení by stálo asi 24 miliard navíc.

O 15 procent by podle odborů měly růst také úhrady lázním a zdravotnickým záchranným službám, o 40 procent sestrám v domácí péči a na zdravotní péči v sociálních službách, na něž jdou ročně asi dvě miliardy korun.

Potřebné peníze navrhují odbory vzít z rezervních fondů zdravotních pojišťoven. Sedm českých zdravotních pojišťoven loni podle dřívějšího vyjádření ministerstva zdravotnictví vytvořily přebytek asi 14,5 miliardy korun a na účtech měly na konci roku 45 miliard korun. Na rezervních fondech mají mít podle zákona 1,5 procenta peněz vydaných na péči v posledních třech letech. "Chtěli bychom, aby rezervy dosahovaly jen zhruba 14 miliard korun, což vyžaduje zákon," dodala Žitníková.

Do budoucna by podle odborů měla ČR dávat na zdravotnictví devět procent HDP místo současných přibližně sedmi procent. Na zdravotní péči by podle nich měly jít peníze nejen ze zdravotního pojištění, ale také z některých daní jako je spotřební daň na tabák či alkohol.