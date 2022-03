Odbory žádají o svolání mimořádné tripartity kvůli dopadům války na Ukrajině

Praha - Odbory žádají o svolání mimořádného zasedání tripartity kvůli dopadům války na Ukrajině. Zaměřit se chtějí na zajištění fungování firem, zdražování energií a pohonných hmot i případné kompenzace. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Na twitteru sdělil, že zástupci odborů a zaměstnavatelů budou dnes jednat na ministerstvu průmyslu.

Tripartita se naposledy sešla 9. února, a to mimořádně kvůli státnímu rozpočtu. Příští řádné zasedání by se mělo podle plánu konat 29. března. Podle šéfa odborové centrály by se ale měli zástupci vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů sejít kvůli válečné situaci na Ukrajině dřív.

"Požadujeme svolání mimořádné tripartity. Je nutné projednat velmi citlivé věci. Do české ekonomiky se situace promítá," uvedl Středula. Podle něj se situace nedotýká jen firem, které přímo podnikají v Rusku, na Ukrajině či v Bělorusku. Zmínil mimo jiné hrozbu nedostatku surovin, zastavování výroby, dopad na firmy ve výrobním řetězci, takzvanou energetickou chudobu či podobu opatření Zelené dohody (Green Deal) a postup pro vyjednávání v EU. "Šíře problému je obrovitá. Dopadne na firmy. Zajímá nás, jak se k tomu stát postaví," řekl odborář.

Podle představ odborů by se tripartita měla nyní scházet kvůli vývoji situace často, kratší schůzky by se mohly konat on-line třeba dvakrát týdně. "Jsme připraveni být vládě nápomoci, a to i zpětnou vazbou," dodal šéf centrály. Premiér Petr Fiala (ODS) po prvním tripartitním jednání své vlády s odboráři a zaměstnavateli v polovině ledna uvedl, že jeho kabinet obnoví porady ekonomických ministrů, kteří by pravidelně jednali i se zástupci firem a zaměstnanců.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Řada zahraničních firem se z Ruska již stáhla. Přerušila vývoz či výrobu ve svých tamních závodech. Kvůli válečnému stavu ze země podle nedělních údajů OSN uprchlo na 1,5 milionu lidí, většinou ženy a děti. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že podle odhadů bylo v ČR asi 100.000 uprchlíků. Počet každý den roste.