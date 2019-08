Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu k jednání o růstu platů

Praha - Odbory pracovníků veřejné správy a služeb vyzvaly vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o navýšení platů pro příští rok. Předáci se dnes dohodli na dalším společném postupu a sestavili vyjednávací tým. Dál požadují pro učitele přidání o 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. ČTK to po odpoledním jednání odborářů a odborářek řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Ministerstvo financí navrhlo zvýšení platů učitelům o deset procent a ostatním o dvě procenta. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že by si zdravotníci měli polepšit nejvýš o tři procenta. Podle srpnové prognózy České národní banky by příští rok ekonomika měla růst o 2,9 procenta, spotřebitelské ceny o 2,3 procenta a průměrná mzda o 5,5 procenta. Ministerstvo financí v červenci pro příští rok očekávalo růst HDP o 2,3 procenta a sumy na výdělky o 5,9 procenta, průměrnou inflaci pak 2,2 procenta.

"Žádáme vládu o co nejrychlejší jednání o platech. Jsme připraveni se dohodnout, to ale není možné bez usednutí k jednacímu stolu. Kompromis se dá hledat, rozhodně se ale nepřibližuje navrhovaným dvěma procentům. Při takovém navýšení by výdělky reálně klesly," řekl Středula.

Podle mluvčího odborových svazů veřejného sektoru a šéfa úřednických odborů Pavla Bednáře odboráři nemají důvod své požadavky měnit. "Bylo dohodnuto, že vyjednávání o růstu platů na rok 2020 proběhne po červencové makroekonomické predikci ministerstva financí. Ta byla zveřejněna 31. července," podotkl Bednář. Dodal, že termín jednání s vládou odboráři nemají. Předáci věří, že by se schůzka mohla uskutečnit po vládních prázdninách, které tento týden končí.

ČMKOS zastřešuje 13 odborových svazů veřejného sektoru, mezi které patří kromě úřednických odborů třeba zdravotnické, školské či hasičské odbory. Jejich předáci se dnes dohodli na dalším postupu a sestavili šestičlenný vyjednávací tým. Vedle růstu platů požadují také zrušení nejnižší platové tabulky. Nejhůř odměňovaní pracovníci by se tak přesunuli do vyšší tabulky s vyššími výdělky. S tímto požadavkem odboráři v minulosti neuspěli. Členem druhé centrály - Asociace samostatných odborů - je pak ještě vlivný Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů (LOK-SČL).

Ve veřejných službách a správě pracovalo loni podle informačního výdělkového systému ministerstva práce 640.700 lidí. Průměrný plat dosáhl 35.437 korun. Výdělky ve veřejném sektoru se zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify - tedy základ příjmu - se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn.

Odbory vládu k jednání o navýšení platů vyzvaly v dubnu. Kabinet s nimi zatím nejednal. Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem května ke zvýšení výdělků svolal tripartitu. Zaměstnavatelé a podnikatelé návrh ministerstva financí podpořili. Kvůli rozpočtu, který bude zahrnovat i růst výdělků, se sociální partneři sejdou 16. září.