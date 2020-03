Odbory už zaznamenaly firmy, které zvažují hromadné propouštění

Praha - Odbory už zaznamenaly případy firem, které zvažují hromadné propouštění. Výpovědi dostávají i jednotliví zaměstnanci. Dopady omezení kvůli koronavirové epidemii se projevují třeba v lázeňství či hotelnictví. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Někteří zaměstnavatelé svůj záměr hromadně propouštět už oznámili úřadu práce. Ten má podle své mluvčí Kateřiny Beránkové povinnost mlčenlivosti a podniky nemůže zveřejnit.

Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel o podávání výpovědí odbory informovat nejpozději 30 dnů předem. Musí uvést důvody i dobu, kdy se bude hromadně propouštět. S odboráři jedná o opatřeních, která by mohla propouštění zmírnit, nebo odvrátit. Výsledky musí oznámit krajskému úřadu práce. Pracovní poměr pracovníka pak skončí výpovědí nejdřív 30 dnů poté, co úřad zprávu dostal.

"Dnes je například jednání v jednom z nadnárodních hotelů (odborů a vedení), kde se uvažuje o propuštění čtvrtiny zaměstnanců. Společnost vidí problém do budoucna a obává se zmrazení cestovního ruchu," uvedl Středula.

Podle plánů ministerstva práce by propouštění měl bránit program Antivirus s kurzarbeitem. Vláda sice příspěvky na mzdy slíbila, ani poslední březnový den ale není jasné, za jakých podmínek a v jaké výši je bude možné od státu dostat. Kabinet by o nastavení měl jednat znovu dnes. Podle Středuly je možné, že pokud firmy budou mít jistotu podpory, výpovědi stáhnou.

Podle mluvčí úřadu práce lidé při ohlášeném hromadném propouštění práci vždy ztratit nemusí, nebo ne hned. "Pokud zaměstnavatelé nahlásí úřadu práce záměr hromadného propuštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci. Jedná se o záměr. Tudíž k němu dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí dojít stoprocentně. Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele," uvedla Beránková. Podle ní je pro úřady nyní příprava na poskytování kurzarbeitových příspěvků na mzdy prioritou.

Beránková sdělila, že úřady práce zaznamenaly zvýšený zájem zaměstnanců i živnostníků o informace k případnému zařazení do evidence nezaměstnaných. Statistika bude k dispozici 8. dubna. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí večer uvedla, že se počty "pohybují ve standardu" a v měsíčním průměru není velký výkyv. Minulý týden ČTK řekla, že jen ve středu 25. března se do evidence nezaměstnaných nechalo zapsat 2790 lidí. Ve srovnání s předchozím dnem to bylo zhruba o tisícovku víc.

Ministryně věří, že příspěvky na kurzarbeit zafungují a firmy propouštět nebudou. Zmínila, že úřady práce očekávají nápor statisíců žádostí.