Odbory úřadů vyhlašují od čtvrtka stávkovou pohotovost, žádají úpravu platů

Praha - Úřednické odbory vyhlašují stávkovou pohotovost. Vstoupí do ní od čtvrtka. Ukončí ji v den, kdy vláda s předáky odborových svazů veřejného sektoru uzavře dohodu o úpravě platů ještě pro letošek. ČTK to dnes sdělil šéf Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčí svazů pracovníků veřejné sféry Pavel Bednář. Odbory požadují navýšení výdělků ještě v tomto roce tak, aby neklesla jejich reálná hodnota. Se členy vlády se zatím nedohodly. Předsedové a předsedkyně svazů projednají dnes další postup. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý řekl, že vláda je připravena platy navýšit ještě letos, ale ne o inflaci. Návrhy projednají lídři stran pětikoalice.

"Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s představiteli vlády o valorizaci platů ve veřejné sféře ještě pro rok 2022 vyhlašuje dnem 9. června neomezenou stávkovou pohotovost. K ukončení dojde dnem dohody zástupců vlády a zástupců odborových svazů a ve veřejných službách a správě," uvedly úřednické odbory.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil. Inflace dosáhla v dubnu meziročně 14,2 procenta.

Polovina pracovníků veřejného sektoru vydělávala loni přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Průměrná mzda v soukromém sektoru byla loni 39.877 korun, polovina pracovníků měla méně než 33.552 korun. Za rozdílem je podle odborů i to, že ve státních a veřejných službách je vyšší podíl vysokoškoláků než v privátu.

Do stávkové pohotovosti vstoupili na 1. máje odboráři úřadů práce. Po pěti dnech ji ukončili poté, co vláda stanovila termín začátku vyjednávání o platech. Členové kabinetu se sešli s předáky veřejné sféry 25. května a tento týden v úterý. Odbory žádají přidání do základu neboli do tarifů od července tak, aby pro letošek neklesl reálný výdělek.

Podle Bednáře vláda navrhla dvě varianty, ani jedna inflaci nedorovná. V obou verzích by víc měli dostat pracovníci se zmrazeným platem, méně ostatní. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda je připravena zvýšit platy ve veřejném sektoru ještě letos. Kloní se k úpravě, která ale nebude kopírovat inflaci. Jasno o termínu a výši přidání chce mít kabinet do dvou týdnů.