Odbory svolávají do Prahy na září shromáždění, sdělí požadavky proti drahotě

Praha - Odbory svolávají na 5. září do Prahy shromáždění, na kterém chtějí zveřejnit své požadavky proti zdražování a připravit se na svůj další postup. Dorazit by mohlo 1500 až 2000 odborářů. Novinářům to po dnešním jednání předáků Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) řekl její předseda Josef Středula. Odbory svou akci označují za "manifestační mítink". ČMKOS jako největší odborová centrála ji pořádá vždy v září. Zástupci zaměstnanců na ní mobilizují své síly před začátkem vyjednávání o mzdách. Poprvé se konala v roce 2015.

"Rada ČMKOS rozhodla o tom, že se 5. září uskuteční manifestační mítink od 11:00 a proběhne v Praze. Bude to o tom, že chceme dát jasně najevo, že se nám situace, která se týká drahoty, velmi nelíbí a je velmi vážná, že jsme odbory konstruktivní a poskládáme požadavky tak, jak je pro zaměstnance a jejich rodiny považujeme za důležité," řekl Středula. Podle něj by mohlo do metropole dorazit 1500 až 2000 odborářů. Radu ČMKOS tvoří předáci všech 31 svazů centrály, které mají celkem asi 270.000 členů.

O místě konání a přesné podobě letošní akce by měli odboráři debatovat v červnu. Minulá setkání k mobilizaci odborářských sil před kolektivním vyjednáváním o mzdách se konala ve sportovní hale v Libni či ve Foru Karlín. V minulých letech se neuskutečnila kvůli epidemii. Na dřívějších akcích nechyběly vlajky jednotlivých svazů, dramatická hudba, motivační videa na velkoplošných obrazovkách ani promítání statistických údajů. Vystupovali také předáci ze zahraničí.

O opatření proti inflaci požádaly vládu minulý týden čtyři odborové svazy. Zmiňovaly regulaci cen energií a pohonných hmot i o kroky proti zdražování potravin a znehodnocování výdělků a úspor. Na podporu svých požadavků uspořádaly petici. Rada ČMKOS dnes podpisovou akci odborů dřevařů, pracovníků obchodu, školství a dopravy podpořila.

Vyjednávání odborářů s vládou o platech ve veřejném sektoru začnou 25. května. Předáci chtějí prosadit přidání ještě letos. ČMKOS požaduje také navýšení minimální mzdy od 2000 korun na 18.200 korun od července.

O opatřeních proti vysoké inflaci a zmírnění dopadů na firmy a zaměstnance by měla jednat pak 21. června tripartita. Odboráři chystané záměry kabinetu kritizují. "Kroky, které vláda připravuje, se nám nezdají nejlogičtější a nejrozumnější," uvedl Středula, který začátkem týdne ohlásil záměr kandidovat na prezidenta. Zmínil dávku 5000 korun na dítě pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun hrubého či nastavení paušálů pro živnostníky. Podle propočtů odborů by veřejné rozpočty po úpravě paušálů přišly o 19 miliard korun. Předák ČMKOS míní, že při stanovení příjmové částky pro jednorázový příspěvek na dítě pak vláda "prorazila hranici" toho, kdo je potřebný a měl by mít pomoc od státu. "Pokud je to někdo, kdo má milion korun hrubého, tak máme extrémně nízké dávky, minimální mzdu, platy," podotkl Středula. Poukázal i na případné další zdražování energií a plynu na podzim.