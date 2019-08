Odbory stravovací paušál odmítají, asociace restaurací podporuje

Praha - Odbory odmítají plán ministerstva financí (MF) na zavedení stravovacího paušálu vedle nynějších stravenek. Podle předáků by znamenal rušení podpory stravování zaměstnanců. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) naopak záměr podporuje. Úbytku hostů se neobává. Restauratéři si stěžují na administrativu i provize, které musí za lístky na jídlo platit. Podle společností, které poukázky poskytují, by změna vedla k omezení pravidelného stravování zaměstnanců, likvidaci kantýn a jídelen i k nižším příjmům rozpočtu. Zástupci odborů a firem to dnes sdělili ČTK.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. S plánem zrušit daňové zvýhodnění stravenek a nahradit ho paušálem přišlo MF už před 12 lety. Návrh neuspěl, objevil se pak ještě několikrát. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) teď řekla, že by pracovník mohl dostávat od zaměstnavatele daňově zvýhodněný paušál na jídlo. Změna má být součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2021 a který má podle Schillerové přispět ke zjednodušení administrativy a odstranění daňových výjimek. Přidat k daňově zvýhodněným stravenkám či obědu v kantýně i příspěvek zaměstnavatele navrhuje v posledních letech Asociace hotelů a restaurací ČR.

Proti záměru se staví Českomoravská konfederace odborových svazů. "Je to opakovaná snaha ministerstva financí bombardovat funkční, zavedený a oblíbený systém," uvedl předák Josef Středula. Pokud by podle něj plánovaný paušál byl daňově zvýhodněný, stát by jistě jeho využití kontroloval. "Nechápu potom, jak může paní ministryně hovořit o zmírnění administrativy, neboť zaměstnavatelé budou zahlceni účtenkami za jednotlivé obědy zaměstnanců pro případnou kontrolu finanční správy. Jestliže by stát toto nekontroloval, tak nedává smysl, aby cokoliv dotoval," řekl. Obává se, že návrh směřuje ke zrušení stravenek.

Podle mluvčího odborů veřejného sektoru Pavla Bednáře by zaměstnanci paušál využívali nejspíš na jiné účely než na stravování. To si myslí i generální ředitel stravenkové firmy Sodexo Daniel Čapek. Zmínil výzkum asociace malých a středních podniků, podle něhož by po zrušení stravenek obědy v restauracích omezily dvě třetiny zaměstnanců, kteří nyní poukázky na jídlo mají. To by mohlo vést k omezení pravidelného stravování, rušení kantýn, jídelen a restaurací i k dopadům na státní rozpočet, uvedl šéf Sodexo.

Podle nedávné studie Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické díky stravenkovému systému získává státní pokladna ročně 1,6 miliardy korun a restaurace a kantýny na zisku asi 1,3 miliardy. Podle propočtů Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) by po zrušení stravenek mohl rozpočet přijít ročně až o 30,9 miliardy korun. "Zaměstnanecké stravování je podporováno ve většině evropských zemí a tímto krokem by bylo zlikvidováno," uvedl šéf APROPOS David Rýc.

Mluvčí společnosti Endered Daniela Pedret sdělila, že se dá očekávat pokles návštěvnosti restaurací v době obědů, nižší tržby i dopad na ekonomiku. "Zavedení neúčelového paušálu by vedlo k méně pravidelnému stravování, a tedy ke zhoršení stravovacích návyků zaměstnanců, což v dlouhodobějším horizontu bude mít dopady i na jejich pracovní výkonnost i zdraví," uvedla mluvčí.

Podle AHR zhruba 30 procent restaurací poukázky nepřijímá a řada podniků je bere jen kvůli udržení konkurenceschopnosti. "Časová a administrativní zátěž spojená se stravenkami je pro restaurace velmi zatěžující. Navíc musí provozovatelé platit provize z nominální hodnoty každé stravenky - a to až šest procent - firmám, které stravenky tisknou. U elektronických stravenek pak platí i provizi provozovatelům terminálů," uvedla AHR.

Podle ní se tři pětiny dotázaných restaurací, které poukázky berou, odlivu hostů nebojí. Počítají jen s dočasným úbytkem strávníků v době poledních menu. "Lidé, kteří preferují teplé jídlo s obsluhou v restauracích, budou v případě poskytnutí finanční částky ke mzdě navštěvovat restaurace i nadále. Nebudou měnit svůj životní styl jen proto, že nemají stravenky," míní Stárek.

Hospodářská komora jasný postoj k návrhu nemá. Zastřešuje totiž stravenkové společnosti, asociaci restaurací i firmy, které poukázky mají jako benefit. Podle svého mluvčího Miroslava Dira na stanovisku pracuje a obecně podporuje elektronizaci stravenek i záměr MF. "Zvažujeme dokonce i variantu, se kterou přišli experti odborné platformy Hospodářské komory, že by se zavedla jakási státní stravenka," dodal Diro. Podle některých členů komory by po zavedení paušálu úbytek stravenek v oběhu mohl vést ke snížení poplatků, zjednodušení administrativy či ke zkrácení doby proplacení stravenek restauratérům.

Stravenky nyní dostává zhruba 1,5 milionu zaměstnanců.