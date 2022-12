Odbory se s Balašem dohodly, že do tarifu má jít 80 pct peněz na růst platů

Praha - Školské odbory se dnes s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) shodly na potřebě rozdělení peněz na přidání pedagogům mezi základní složky platů a odměny. Mluvčí odborářů Jana Kašparová ČTK řekla, že podle dohody by mělo jít do tarifů 80 procent slíbeného navýšení, zbytek do nadtarifů. Dohodu ale ještě musejí potvrdit lídři koaličních stran. V návrhu státního rozpočtu se počítá s navýšením peněz na platy pedagogů o čtyři procenta.

Vládní návrh podle odborů předpokládal původně růst pouze nenárokové složky platů, tedy peněz na odměny. Odboráři ale požadovali, aby se většina peněz, o které mají v roce 2023 narůst platy pedagogických pracovníků, využila na navýšení platových tarifů. Ministrovi dnes předali petici podporující jejich žádost s 13.000 podpisy. Navýšení tarifní složky platů podporují podle Kašparové také Unie školských asociací ČR CZESHA a Svaz průmyslu a dopravy.

Odbory požadovaly, aby do tarifu šlo v příštím roce alespoň 80 procent z peněz na přidání. Takový způsob rozdělení peněz by podle nich byl v souladu s programovým prohlášením vlády. V něm se kabinet zavázal, že bude klást důraz na udržení 20procentního podílu nadtarifních složek platu.

"Pouze takové opatření lze považovat za adekvátní současné situaci se zvyšováním cen spotřebního zboží, které dopadá na každého zaměstnance. Přidání do tarifního platu představuje jistotu, že bude alespoň částečně kompenzována inflace a zabrání se nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků. Jenom nárokové tarify zaručí, že tuto část platových prostředků nebude možno přesouvat na úhradu různých jiných výdajů," píše se v petici odborů. Zástupkyně odborů Markéta Seidlová po dnešním jednání řekla, že podpora petice dál pokračuje. Dodala, že školské odbory ocenily, podporu od zaměstnavatelských svazů.

Tabulkové platy ve školství letos rostly, ale zvyšovaly se méně, než bylo plánováno v návrhu rozpočtu na rok 2022 připraveném vládou Andreje Babiše (ANO). Platové tabulky pro pedagogy se zvýšily od 1. ledna 2022 o dvě procenta, tabulkové platy pro nepedagogy od září o deset procent. Nynější vláda ve svém programu slíbila, že platy pedagogů udrží na 130 procentech průměrné mzdy. Zakotvení pravidla o výši učitelských výdělků předpokládá novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou kabinet schválil v srpnu. Ministerstvo školství (MŠMT) podle své mluvčí Anety Lednové počítá s nárůstem platů na 130 procent průměru od roku 2024.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů byl loni podle Českého statistického úřadu 46.843 Kč, což odpovídalo 115 procentům průměrné celorepublikové mzdy. Letos by to podle propočtů MŠMT mělo být 113 procent a v roce 2023 asi 110 procent průměru.

Vládou schválený návrh rozpočtu ministerstva školství na rok 2023 počítá s výdaji ve výši 263,9 miliardy korun. Příjmy by měly být příští rok asi 10,4 miliardy korun.